Novo Cras Casa Branca está 90% pronto e serviço deve começar até março de 2019

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Jardim Casa Branca contará com uma nova sede no ano que vem. O imóvel está sendo construído pela Prefeitura de Suzano e já está 90% pronto. A expectativa é de que a obra seja concluída até dezembro e a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social prevê que o início dos serviços no local ocorra no primeiro trimestre de 2019.

A mudança do Cras aguardará apenas a conclusão do processo licitatório para compra do mobiliário a ser utilizado no local, onde atuarão cerca de dez profissionais, entre coordenador, psicóloga social, assistente social, educadores sociais, auxiliares administrativos, entrevistador social, auxiliar de serviços gerais e um motorista.

O imóvel, localizado na rua Maria Clara Tavares, 125, oferecerá aos usuários acolhimento com maior qualidade em programas de assistência social, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que proporciona o fortalecimento de vínculos em famílias em situação de vulnerabilidade social, e atendimento e encaminhamento para programas sociais da Prefeitura de Suzano em parceria com os governos federal e estadual, a exemplo do Programa Bolsa Família, do Renda Cidadã e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O novo local vai substituir o atual prédio onde funciona o Cras da Casa Branca, localizado na rua Roberto dos Santos. As futuras instalações, além de serem de propriedade municipal, estarão adequadas para receber pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, contemplando o bem-estar e a comodidade adequados às leis vigentes. A capacidade de atendimento será de 500 famílias por mês.

Segundo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, a mudança garantirá dinamismo e alcance junto à população. “Os investimentos em infraestrutura para receber a comunidade são fundamentais por diversos motivos, nos permitindo um acolhimento mais direto e humanizado. Esta é uma preocupação de nossa administração aplicada continuamente”, explicou.