Novo encontro do Clube do Livro ocorre nesta quarta

A Secretaria de Cultura de Suzano promoverá nesta quarta-feira (31/05) mais uma edição do Clube do Livro, atividade que ocorrerá na Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra, nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), das 19h30 às 21 horas. A iniciativa, que visa aproximar as pessoas ao mundo da leitura de uma forma divertida e descontraída, trará a obra “Sagarana”, escrita por Guimarães Rosa. A iniciativa será conduzida pelo professor, pedagogo e violeiro, Ronnie Almeida.

A iniciativa ocorre de forma mensal, sendo que em cada episódio é escolhido um curador ou curadora diferente para uma obra literária ser discutida em quatro encontros mensais, com duração de uma hora e 30 minutos cada. Além disso, o Clube do Livro privilegia a troca de experiências provocada pelo processo da leitura em cada sujeito e, por esta razão, uma das abordagens utilizadas nos encontros é a definição de que a literatura possibilita e estimula o debate acerca dos mais variados assuntos.

Em alguns casos, a conversa pode seguir para temas que não envolvam necessariamente o livro em análise, mas que tenham partido dele.

Neste mês, o livro aborda a obra composta por nove contos que narram os detalhes da vida no sertão, misturando elementos cotidianos, ficcionais e lendários sobre a região. Essa é uma obra regionalista, mas que possui o caráter universal, já que trata de temas como a violência e o conflito entre o bem e o mal. Nos encontros, o mediador trabalha uma mistura de literatura com viola caipira.