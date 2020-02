Novo equipamento é entregue ao Corpo de Bombeiros de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, realizou na tarde de ontem a entrega oficial de um novo equipamento ao Corpo de Bombeiros. Trata-se de um desencarcerador, que permite a retirada de vítimas presas em ferragens de automóveis. O investimento foi de cerca de R$ 70 mil, com emenda parlamentar do deputado estadual André do Prado e intermédio da vereadora Gerice Lione.

A solenidade, que teve início às 13h30, foi marcada por uma simulação de retirada de vítimas de um carro supostamente acidentado, já com o novo equipamento, que tem formato parecido com uma tesoura.

"Em uma ocorrência de trânsito, a vítima pode estar presa nas ferragens do automóvel. Para a remoção da pessoa, utilizamos o desencarcerador, começando pelas portas e, em seguida, com a retirada do teto. Desta forma, temos uma maior facilidade para atuação do Corpo de Bombeiros", detalhou o comandante do Posto de Suzano, tenente Marcos Carbonel.

De acordo com Gerice, o tenente Carbonel e o capitão Lucas Miatello solicitaram apoio para aquisição deste equipamento. "Conversei com o deputado André do Prado e com o prefeito Rodrigo Ashiuchi para ajudarmos o Corpo de Bombeiros. Com isso, o investimento foi encaminhado pelo parlamentar e a prefeitura rapidamente fez os procedimentos para que pudéssemos atender esta demanda. Como PM, sempre estarei à disposição dos agentes de Segurança", explicou.

Segundo o deputado estadual André do Prado, seu objetivo é auxiliar os servidores da Segurança Pública. "Sou defensor da PM e do Corpo de Bombeiros e sempre que possível tento ajudá-los. Vejo que aqui em Suzano o prefeito Rodrigo Ashiuchi vem trabalhando muito por mais qualidade de vida aos cidadãos e também em oferecer melhor estrutura às corporações que zelam por nossa população", defendeu.

O chefe do Executivo suzanense, em sua fala, destacou a importância do investimento à Segurança e que este equipamento vai salvar muitas vidas. "Este novo desencarcerador foi conquistado a partir de uma união entre prefeitura, câmara e o deputado. Tenho certeza que será de bom uso e que vem somar com os serviços prestados pelos soldados. A prefeitura segue investindo em Segurança Pública, sempre pensando em mais qualidade de vida às famílias suzanenses", concluiu.

Estiveram presentes o subcomandante do Corpo de Bombeiros no Estado, coronel Luiz Alberto Rodrigues da Silva; o comandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano, coronel Jefferson de Mello; o comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Antonio Joaquim de Oliveira Neto; e o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros (SGB) de Suzano, capitão Lucas Miatello.

Também participaram do evento o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; o comandante de Policiamento de Área Metropolitano (CPA/M-12), coronel Wagner Tadeu da Silva Prado; o chefe de Estado Maior da CPA/M-12, tenente-coronel Leandro Lessa; e o comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Tibério Bonifácio.