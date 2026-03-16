Novo sistema de monitoramento de chuvas da CNL previne acidentes na serra Mogi-Bertioga

A Concessionária Novo Litoral (CNL) implantou na Rodovia SP-098 (Mogi-Bertioga) um sistema inédito de monitoramento pluviométrico e alerta geotécnico que eleva o padrão de segurança em um dos trechos de serra mais sensíveis do Estado de São Paulo. Sempre que os volumes de chuva atingem níveis elevados e os parâmetros técnicos indicam risco aos usuários, é imediatamente acionado o Plano Operacional Emergencial.

A iniciativa consolida uma mudança de paradigma na gestão da rodovia, substituindo ações reativas por decisões preventivas fundamentadas em dados técnicos e análise científica.

Os números registrados por meio dos cinco pluviômetros instalados na serra demonstram que as chuvas registradas em janeiro e fevereiro não se tratavam de eventos pontuais ou de baixa intensidade. Janeiro apresentou volume de chuva 92% superior à média histórica da região e fevereiro registrou índice 126% acima da média dos últimos 30 anos, evidenciando a intensidade dos eventos pluviométricos na região.

Desde janeiro, três episódios atingiram níveis críticos e exigiram a interrupção temporária do tráfego como medida preventiva. Nas três ocasiões, foram registradas ocorrências na rodovia, todas de baixa gravidade, o que demonstra a importância das medidas preventivas adotadas para a mitigação de riscos e elevação da segurança da rodovia.

“Foram chuvas muito intensas com 794mm em janeiro e 760mm em fevereiro. Apesar disso, não tivemos ocorrências graves devido às ações preventivas executadas pela concessionária, em drenagem, retirada de árvores com risco iminente de queda e remoção controlada de rochas soltas. As medidas reduziram significativamente o potencial de dano e evitaram consequências mais graves”, explica o Diretor de Engenharia e Operações, Augusto Schein.

A análise técnica que fundamenta essas decisões considera não apenas o volume acumulado, mas também a intensidade das chuvas e a previsão do tempo em tempo real - indicador essencial para avaliar os riscos de movimentos de massa. Essa leitura integrada permite respostas rápidas e responsáveis, com foco absoluto na preservação da vida.

Histórico

A Serra da Mogi-Bertioga é historicamente sensível a escorregamentos, e a intensificação de eventos climáticos extremos exige uma atuação cada vez mais estruturada. Ao investir em tecnologia, monitoramento permanente e protocolos de alerta precoce, a CNL fortalece a resiliência operacional da rodovia e estabelece um novo patamar de prevenção.

“O monitoramento contínuo das condições climáticas nos permite agir com base em critérios técnicos claros. Nosso compromisso é preservar vidas e garantir que a rodovia seja um caminho seguro, mesmo diante de condições adversas”, afirma Schein.

Com volume diário médio de aproximadamente 30 mil veículos, número que pode ultrapassar 60 mil veículos por dia em feriados prolongados e períodos de alta temporada, a rodovia exige planejamento permanente. O aumento expressivo do fluxo amplia a complexidade da operação e torna ainda mais necessária a adoção de protocolos preventivos em cenários de chuva intensa.

Sobre a Concessionária Novo Litoral

A Concessionária Novo Litoral (CNL) tem como propósito entregar uma nova experiência aos usuários das rodovias nas regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira. A empresa administra 212 quilômetros de malha rodoviária que interligam 13 municípios paulistas — Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu — promovendo integração regional, mobilidade e desenvolvimento econômico.

O trecho sob concessão inclui a Rodovia Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes; a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga; a Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos; e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu.

Os usuários contam com um serviço robusto de operações disponível 24 horas por dia, com suporte mecânico, guincho, atendimento pré-hospitalar e inspeção de tráfego, garantindo atendimento ágil sempre que necessário. A concessionária também disponibiliza central de atendimento pelo telefone 0800 098 88 55 e totens de teleatendimento instalados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), por meio dos quais é possível obter informações sobre condições de tráfego, rotas e solicitar apoio na rodovia.