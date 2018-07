Novo sistema garante ‘Onda Verde’ nos semáforos da Marginal do Una

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano implantou um novo sistema de controladores semafóricos na avenida Governador Mário Covas Junior, a Marginal do Una, que garante uma fluidez no trânsito conhecida como “Onda Verde”.

Os equipamentos que foram instalados nos dois sentidos da via, nos cruzamentos com as ruas Padre Eustáquio, Amélia Guerra, Nossa Senhora Aparecida, Carl Willian Cooper, Vereador Romeu Graciano e Caboclos, na região da Vila Amorim.

Com os novos controladores, motoristas e motociclistas conseguirão atravessar a Marginal do Una de uma só vez, sem parar em sinais vermelhos, em ambos os sentidos, vindos do viaduto Leon Feffer e da Praça do Sol Nascente.

Os semáforos ficarão com a luz verde acesa por 55 segundos na via principal, 22 nas travessas e 16 para os pedestres. Além de diminuir o tempo gasto no trajeto, a iniciativa reduz os riscos de acidentes de trânsito, o desrespeito ao sinal vermelho, o consumo de combustível e a poluição do ar.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, o fluxo da “Onda Verde” é melhor aproveitado na velocidade média de 50 km/h. “O limite naquele trecho continua de 60 km/h e a fiscalização será rígida. Os motoristas que ultrapassarem essa velocidade serão multados, perderão os benefícios da nova fluidez do trânsito e ficarão parados no sinal fechado”, afirmou.

Os investimentos para a aquisição dos controladores semafóricos foram da ordem de R$ 35 mil. Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana está fazendo um novo planejamento para instalar sistema semelhante em outras vias de Suzano nos próximos meses.