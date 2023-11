Novo sistema informatizado de avaliação vai contribuir com ensino

A avaliação digital será aplicada no início e no final do ano letivo, sendo efetuada com o auxílio de chromebooks que disponibilizarão as provas em formatos on-line e off-line para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para cada série. Por ser um sistema criado pela Secretaria Municipal de Educação, a pasta poderá ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes. A plataforma será mais uma ferramenta de busca contínua por excelência no ensino.

Os resultados advindos desse instrumento auxiliarão nas tomadas de decisão no âmbito das unidades escolares e contribuirão com a melhoria da qualidade do ensino da rede a partir do levantamento de dados, que podem garantir formações específicas de professores e construção de projetos relacionados aos investimentos pedagógicos e referentes à recuperação das aprendizagens não consolidadas.

O trabalho foi promovido a partir de um diagnóstico realizado internamente, pela pasta da Educação, que indicou a necessidade de uma avaliação institucional dos estudantes da rede para que pudesse haver um monitoramento ainda mais preciso do desempenho de cada um. Foi verificado que este instrumento avaliativo institucionalizado potencializará a análise qualitativa e garantirá novas possibilidades para a proposição de políticas públicas.

O secretário Leandro Bassini destacou a importância do aperfeiçoamento contínuo na forma de avaliação do ensino. “Temos procurado, ano a ano, identificar de que maneira podemos aprimorar as estratégias que podem ser utilizadas para a consolidação do processo de aprendizagem. Para isso, precisamos entender quais são os aspectos que precisam ser trabalhados. O novo sistema nos proporcionará mais informações para termos novas ferramentas que possam contribuir com a formação de nossos alunos”, ressaltou o chefe da pasta.

A Secretaria de Educação de Suzano lançará nesta segunda-feira (6) o Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb) no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré com a participação de coordenadores, supervisores, diretores das escolas municipais e técnicos da pasta. O objetivo da plataforma é garantir o acompanhamento da aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano nas disciplinas de Português e Matemática.