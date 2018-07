Novo site da Prefeitura de Suzano oferece acessibilidade digital

A Prefeitura de Suzano já oferece acessibilidade digital em seu portal oficial na Internet: www.suzano.sp.gov.br. Os novos recursos disponíveis viabilizam a navegação para pessoas com deficiências visuais e motoras.

As ferramentas seguem as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), desenvolvidas pelo Departamento de Governo Eletrônico. A partir da barra instalada na parte superior do site, os internautas encontram atalhos para os recursos de navegação acessível. A página de acessibilidade do site também oferece links e orientação para instalação de softwares gratuitos necessários para a navegação.

As principais ferramentas disponíveis são: Alto Contraste, para pessoas com daltonismo; Aumento e Diminuição do Tamanho das Letras, para pessoas com problemas visuais; Acesso das Informações por Teclado, para pessoas com restrições motoras; e Descrição de Imagens, para deficientes visuais.

O site acessível foi anunciado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, durante o evento “Acessibilidade Digital em Ação”, da Câmara de Suzano, no mês passado. O site da Prefeitura de Suzano busca o Selo de Acessibilidade Digital, reconhecimento oferecido pela Prefeitura de São Paulo que já foi obtido pelo Legislativo municipal.

Entusiasmado com a evolução digital do portal, Ashiuchi, que também é presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), disse que levará a ideia para as outras cidades da região. “Não podemos medir esforços para a inclusão. Temos uma grande parte da população com algum tipo de deficiência. Em parceria com o presidente da Câmara, o vereador Leandro Alves de Faria, vamos tornar nossa cidade referência em acessibilidade digital”, disse o prefeito.

Ainda neste mês de julho, o departamento de informática da Prefeitura de Suzano realiza testes e ajustes técnicos para que a partir de agosto as ferramentas sejam definitivas.

O início da disponibilidade dos novos recursos no site da administração municipal ocorre justamente na semana em que se celebra a promulgação da lei federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). A determinação entrou em vigor seis meses depois, em janeiro de 2016. A lei tem como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.