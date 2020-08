Novos agentes da GCM realizam treinamento com bombas e gás

Os 56 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, apresentados no último dia 11, já começaram a ser preparados para compor o efetivo da cidade. Eles realizaram um estágio operacional na região da Vila Urupês.

O treinamento realizado envolveu o uso de gás de pimenta e bombas de efeito moral - estratégias adotadas para controlar multidões.

Junto com os novos agentes da corporação suzanense, outros cinco integrantes da GCM de Rio Grande da Serra - cidade que fica no ABC paulista e faz divisa com o município - também participaram da ação.

Estes se prepararam para realizar o Controle de Distúrbio Civil (CDC).

Além deles, instrutores das GCMs de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires também participaram do evento.

A atividade foi realizada na Rua Taiaçupeba, em um local com pouco movimento de veículos, visto que há uma interdição por conta de uma cratera que foi escavada devido a um afundamento no solo, conforme o DS informou na edição do último dia 12.

No entanto, a Prefeitura informou, em nota, que o estádio municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, está sendo usado para realizar a qualificação dos agentes, assim evitando que o cheiro das bombas e do spray de pimenta incomode tanto alunos e instrutores quanto moradores do entorno.

Esse, no entanto, foi um problema destacado pelo jornalista Antonio Nonato, que passava pelo local. Segundo ele, apesar de o treinamento ter sido realizado em um local isolado, algumas pessoas reclamaram do cheiro dos equipamentos usados.

"Jogaram bomba de gás com spray de pimenta. Passou um casal reclamando com os olhos ardendo e outro rapaz também", disse.