Novos alunos da Univesp participam de aula inaugural no Cineteatro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, marcaram presença na cerimônia especial de recepção aos 150 novos alunos aprovados para o polo municipal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que passa a contar com 451 estudantes. A aula inaugural foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, na noite desta quinta-feira (17/08), e contou com um “trote solidário”, pelo qual foram arrecadados alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.

Durante a cerimônia, os jovens receberam os cumprimentos do diretor da Univesp, Carlos Bragheroli; da orientadora da unidade de Suzano, Viviane Lino; da secretária do polo, Adriana Homan; da mediadora Hilda Spitti; do aluno do 2º ano do curso de Ciência de Dados Bruno Alves, que falou sobre a experiência na instituição; e dos secretários Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete) e Paulo Pavione (Comunicação Pública).

O vestibular realizado no primeiro semestre registrou, pelo polo de Suzano da Univesp, a marca de 854 inscrições, número que marcou o recorde de candidaturas desde a inauguração da unidade, em 2018. As vagas foram distribuídas entre nove formações acadêmicas, divididas em três eixos. Dentro da Licenciatura há os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia. O eixo de Computação compreende os cursos de Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação. Já o eixo de Negócios e Produção integra as graduações de Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A formação será ministrada à distância, com suporte da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pela qual os estudantes podem desenvolver variadas atividades acadêmicas. Também é possível assistir videoaulas, acessar materiais didáticos, bibliotecas digitais e ainda tirar dúvidas acerca do conteúdo com facilitadores. No caso dos suzanenses, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) oferece salas com computadores exclusivos para este uso.

A gestora da Univesp, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, parabenizou os presentes e desejou sucesso nesta nova etapa. “Estamos aqui para celebrar junto com todos essa grande conquista. Os cursos proporcionados pela Univesp representam uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos. São formações gratuitas e de muita qualidade, que preparam os estudantes para o mercado de trabalho, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias”, destacou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu o empenho dos parceiros que estão colaborando com o desenvolvimento do polo no município. “De forma muito especial, quero registrar aqui a minha gratidão ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado, que foi o principal articulador da vinda do polo da Univesp para Suzano e que beneficia toda a região. Obrigado também ao governador Tarcísio (de Freitas) pelo apoio que tem nos dado para a consolidação dos nossos projetos”, afirmou.

A Univesp é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.