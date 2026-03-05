Novos conselheiros do COMPIR tomam posse e reforçam políticas de igualdade racial em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta quinta-feira (5), a solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR). Esta cerimônia ocorreu na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense.
Com atuação transversal, o Conselho desenvolve e acompanha iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura, segurança, trabalho, assistência social e direitos humanos. O objetivo central é promover a equidade, contribuir para a redução das desigualdades históricas e atuar de forma permanente no enfrentamento ao racismo.
Estiveram presentes na solenidade a prefeita Priscila Gambale; a secretária de Educação, Paula Trevizolli; o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva; o secretário de Governo, Jackson Carlos dos Santos; a vereadora Professora Selma Francisca; o vereador Claudio Squizato; além do ex-vereador Kaka.
Para o secretário de Governo, Jackson Carlos dos Santos, a posse dos novos conselheiros reafirma o compromisso da gestão municipal com a promoção da igualdade racial e a participação democrática. “O COMPIR fortalece o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, garantindo que as políticas públicas sejam construídas de forma participativa e alinhadas às reais necessidades da população. É um avanço importante para consolidarmos uma cidade mais justa, inclusiva e comprometida com os direitos humanos”, destacou.