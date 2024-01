Novos consultórios de telemedicina poderão zerar fila da psiquiatria até abril

Com o objetivo de suprir toda a demanda de atendimentos relacionados à psiquiatria na rede municipal, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Saúde da cidade, implantou dois consultórios de telemedicina na área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada na rua Guaraní, 200, no bairro Jardim Revista. Com capacidade para receber 500 pacientes por mês, o espaço, de cerca de 30 metros quadrados (m²), promoverá a assistência necessária para zerar a fila de pacientes de toda a região norte em 45 dias e de todo o município até abril.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o titular da pasta, Pedro Ishi, acompanhados da coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, de secretários municipais, vereadores e gestores da unidade, estiveram no local nesta segunda-feira (15/01) para conferir o funcionamento da estrutura. O serviço de telemedicina foi viabilizado por meio de um projeto de lei do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.

Os pacientes serão referenciados pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), assim como as demais consultas de outras especialidades. Inicialmente serão atendidas pessoas que estavam em acompanhamento de psiquiatria, necessitando de reavaliação para acompanhamento clínico, conforme necessidade de manutenção das condutas. Posteriormente, as consultas serão abertas aos moradores da região norte que foram acolhidos nas USFs, sem indicação de acompanhamento presencial ou de Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e que estavam aguardando o início do tratamento. Portanto, para utilizar o serviço de telemedicina, é necessário que seja feita a indicação técnica para essa modalidade de atendimento.

Os pacientes receberão uma ligação com data e horário para comparecerem no setor de telemedicina e lá serão atendidos por especialistas de modo remoto. Portanto, é de extrema importância estar com seu número de contato atualizado junto a unidade de saúde do seu bairro.

No dia da consulta, serão fornecidas as prescrições, assim como os demais documentos que forem necessários, com marcação da data de retorno. Essa estratégia de atendimento impede que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam afetados pela rotatividade dos profissionais dessa área, preservando o tratamento de todos que precisam do serviço e alcançando ainda mais munícipes, com privacidade, comodidade e conforto.

A coordenadora da Raps afirmou que a tecnologia garantirá o suporte que o município precisa para esse tipo de atendimento. “O serviço remoto nos dá a tranquilidade necessária para que possamos garantir o acompanhamento dos pacientes, sem correr o risco de qualquer descontinuidade. É uma ferramenta que garante a assistência aos munícipes que precisam dessa especialidade”, ressaltou Dulce.

Para o secretário de Saúde, a estrutura será essencial para ofertar as consultas a todos que estão na fila de espera. “Com os 500 atendimentos/mês, vamos conseguir suprir a demanda da região norte já neste início de ano e de todo o município em poucos meses. A partir daí, vamos buscar oferecer o mesmo benefício a todas as outras regiões da cidade, aproveitando a estrutura instalada na UPA do Jardim Revista para promover atendimentos relacionados a outras especialidades. É mais um ganho para a saúde de Suzano, que está qualificando e ampliando sua capacidade assistencial”, declarou Ishi.

Por sua vez, o prefeito enalteceu as parcerias que viabilizaram a implantação desse projeto. “Agradeço à Câmara de Vereadores, à INTS (Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde) e à coordenadora da Raps, Dulce Ramos, pelo avanço que proporcionaremos no atendimento psiquiátrico na cidade com a chegada dessa tecnologia. A telemedicina é uma realidade, que nos possibilita a utilização deste recurso para cuidarmos da nossa população. Começaremos com essa especialidade, mas poderemos ampliar para outras demandas com a mesma excelência com que atendemos os pacientes em todas as unidades da rede municipal”, destacou Ashiuchi.

