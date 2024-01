Novos guardas de Ferraz concluem curso teórico-prático com formatura

Na última sexta-feira (19), a terceira turma da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, formou-se com louvor do curso preparatório que os capacita a atuar no dia a dia do município, bem como contribuir e potencializar a corporação em suas ações. A formatura ocorreu no Ginásio Municipal Marcílio Guerra, com a presença de familiares dos formandos, autoridades políticas e colegas de fardas da região.

A solenidade teve momentos marcantes como a entrada da Ronda Motorizada (ROMO), a apresentação do Canil de Ferraz com os cães Hórus e Barone, a incorporação do Pavilhão Nacional, a entrega das insígnias, o discurso da oradora da turma (Roberta Dourado Nery), o juramento de compromisso, dentre outros.

A chefe do Executivo, Priscila Gambale, juntamente com seus secretários municipais, participaram da formatura, assim como GCMs de diversas corporações da região, a saber: Guarulhos, Suzano, Itaquaquecetuba, São Paulo, Itatiba, Poá, Mogi das Cruzes, Itapecerica da Serra e Osasco.

Dois momentos que emocionaram a todos foram as homenagens aos três primeiros colocados no curso de formação: os GCMs Paulo Bojczuk Junior (1º lugar), Thiago Gomes Jardim (2ª lugar) e Jéssica Soares Nunes (3º lugar); a homenagem dos formandos ao seu paraninfo (guarda que já é da corporação) Washington Rodrigues de Souza.

Estiveram presentes os secretários Daniele de Freitas, Carlos Alexandre, Daniel Balke, Jackson dos Santos, José Batista e Marcelo Dearo, de Segurança Urbana e Defesa Civil, Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Governo, Esporte e Lazer, Transportes e Mobilidade Urbana, respectivamente.

Participaram também os vereadores Eliel Fox, Flavio Batista de Souza (o Inha) e Claudio Ramos.