Novos integrantes do Conselho de Saneamento Ambiental são empossados

Os novos integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental (Comsam) de Suzano foram empossados durante reunião on-line realizada na última sexta-feira (20/03). O ato formalizou a composição da entidade para o próximo biênio (2026/2027), que contará com 28 profissionais de diferentes segmentos.

Sob a presidência da coordenadora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Natacha Nakamura, a formação do Comsam terá componentes do Poder Público municipal e da sociedade civil organizada, incluindo representantes de usuários do sistema de saneamento, por integrantes do segmento dos trabalhadores no sistema de saneamento ambiental e por representantes do setor acadêmico.

O segmento de usuários do sistema de saneamento estará representado por meio do Sindicato Rural de Suzano (Natalino Kazuo Araki e Ricardo Sato Tsuchihya); da Associação Comercial e Empresarial de Suzano - ACE (Rodrigo Guarizo Castro de Mello e Luiz Carlos Renzi); e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano - Aeaas (Daniela Batista Costa Oliveira e Adriano Michel Soares de Souza).

A representação dos trabalhadores no sistema de saneamento ambiental contará com integrantes da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos Venceremos - Univence (Ingrid de Paula Vieira Brum e Alison de Paula Vieira Gomes Brum); da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis - Ancat (Cláudio Jerônimo de Oliveira Barbosa); e da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição - Abrecon (Rafael Italo Teixeira e Ingrid Reginato Nogueira). Já o setor acadêmico será representado pelo Instituto Federal de São Paulo - IFSP (Eugênio de Felice Zampini e Jona Dark Gomes).

Pelo Poder Público, farão parte do Comsam, integrantes das seguintes secretarias: Meio Ambiente (Solange Wuo Franco e Giovanna Rodrigues Hamada); Governo (Sergio Mantelo e Rodrigo Kendi Nagafuti); Saúde (Daniel Ferreira Maciel e Ariane Frizon Machado), Assuntos Jurídicos (Gabriel Albanes dos Santos Silva); Manutenção e Serviços Urbanos (Nicoli Cristhini Sousa Canuto e Diogo Dante Dreger de Oliveira); Planejamento e Gestão Orçamentária (Cristiane Sugawara e Márcia de Souza Brito); Planejamento Urbano e Habitação (Livia da Silva Ribeiro e Denis Henrique da Silva); e Finanças (Moisés Alves e Ivair Francisco dos Santos).

O Comsam é um órgão colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível estratégico superior do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental. Dentre outras funções, regidas pela lei nº 5.502/2023, tem a competência de formular as políticas de saneamento ambiental, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar sua implementação, e também fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a formação de recursos humanos.

O secretário André Chiang afirmou que os novos conselheiros contribuirão na consolidação dos instrumentos necessários para as melhorias relacionadas ao saneamento em todas as regiões da cidade. “Como há representação de todos os segmentos envolvidos nesse tema, temos as condições de saber quais são as principais demandas e de que maneira poderemos estabelecer as ações mais indicadas para resolver os problemas de cada localidade”, avaliou o chefe da pasta.