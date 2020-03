Novos membros do Conselho dos Direitos da Criança tomam posse

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Suzano (Comdicas) recebeu os novos membros que assumem a entidade pelo mandato de 2020 e 2021, na tarde de ontem (06).

A cerimônia de posse foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, e contou com a presença de civis e de autoridades da cidade. Estavam presentes o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), a promotora da Vara de Infância e Juventude de Suzano, Rita de Cássia Becca Imashita Saka e o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, além de outros integrantes do poder público.

Durante a posse, o prefeito Ashiuchi disse que “uma cidade que cuida do presente e das suas crianças e adolescentes ela está plantando grandes possibilidades para o futuro.”

Já a promotora Rita de Cássia enfatizou importância e o papel do conselho. “A responsabilidade dos senhores é imensa. E pra essa responsabilidade o que precisamos? Ousadia, coragem e o foco no melhor interesse da criança e do adolescente.”

A principal função do conselho é de acompanhar ações e políticas públicas que sejam voltadas para a infância e a juventude de Suzano. Os novos membros empossados são atuantes de diversas áreas, como saúde, educação e assistência social.

As reuniões do Comdicas estão previstas para acontecer toda primeira quinta-feira do mês as 8h30, na sala dos conselhos, no Centro Unificado de Serviço, localizado na Avenida Paulo Portela, 210.