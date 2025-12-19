Novos membros do Conselho Municipal de Saúde tomam posse no Mirambava

A Secretaria Municipal de Saúde oficializou nesta sexta-feira (19/12), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para o biênio 2026-2027, eleitos conforme previsto na Lei Municipal 2548/1991. Nesta oportunidade, foram anunciados os 24 titulares e os 24 suplentes que comporão a nova gestão. O secretário Diego Ferreira participou da atividade.

Dos integrantes, 12 são membros representantes do segmento dos usuários (quatro de Associações de Moradores ou afins, quatro dos Conselhos Gestores Locais, dois de Entidades Sindicais Gerais e dois de demais movimentos ou entidades de defesa do direito à saúde), seis do segmento dos trabalhadores da saúde e seis do segmento dos gestores (representantes da administração municipal e prestadores de serviços).

Vale destacar que os representantes dos Conselhos Gestores foram definidos a partir da representatividade das três regiões do município: centro, norte e sul.

Dos titulares do segmento gestor, são representantes da Secretaria Municipal de Saúde o secretário Diego Ferreira; a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; e o diretor de Especialidades, André Moraes. Do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), fará parte Andrea Guimarães; e do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), Laís de Oliveira. Da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzano (Apae), o nome escolhido foi Marylin do Prado.

Neste grupo, os titulares têm como respectivos suplentes, representando os mesmos órgãos: Tânia Porfírio, Regislaine Gonçalves, Mizael Rotta, Juliana Sant’Ana, Tereza Espada e Paula Nakashima.

Os titulares do segmento de usuário são Márcia Lysllane, do Conselho Regional de Psicologia; Pedro Yoshimoto, do Instituto Mitie Gestão em Saúde; Cleide Tomioka, do Instituto Nikkey do Alto Tietê; Flávio Fagundes, da Central Pró-Moradia Suzanense; Renata da Silva, da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis); Eduardo Toshi, do Rotary Club de Suzano Sul; Douglas da Rocha, do SindSaúde; Mafra Barreto, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados e Vestuários de Suzano; Maria Juselha, da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII; Laudo Massao, da Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila Amorim; Miltino Ferraz, da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Miguel Badra; e Risalva Dantas, da USF do Jardim Ikeda.

Neste grupo, os titulares têm como respectivos suplentes, cujos locais de atuação estão entre parênteses, Gustavo Caparroz, Jaime Teles, Marcos Barbosa, Ivane Florencio, Tailane Turubia, Willian Takara, Geraldo de Oliveira, Aldo Ribeiro, Carlos Schuwarz (UBS do Jardim Monte Cristo), Sandra da Silva (UBS do Jardim Monte Cristo), Amanda Justino (USF Jardim Europa) e Maiana Nascimento (USF Recanto São José).

Já a lista de titulares que integra o segmento trabalhador é composta por: Tânia Lima, da Secretaria Municipal de Saúde; Marluci Pinheiro, da Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos; Francisco Coelho e Jairo Franco, da USF Dr. Eduardo Nakamura; Maria Horiuchi, do Pronto Atendimento de Palmeiras; e Cintia Silva, da USF do Jardim Brasil.

Neste grupo, os titulares tem como respectivos suplentes, que representam os órgãos que estão citados entre parênteses: Andrea do Nascimento (USF do Jardim Maitê); Adriana de Souza (USF da Vila Amorim); Fernando Rodrigues (UBS Jardim Alterópolis); Vanessa Mariano (UBS Jardim Alterópolis); Karen Otubo (USF Recanto São José); e Luciane Massami (USF Jardim do Lago).

O secretário de Saúde destacou que o grupo contribuirá com as discussões em torno das políticas públicas para a cidade. “O Conselho tem um papel extremamente relevante para formular, controlar e fiscalizar as políticas públicas de saúde no município, atuando no planejamento, orçamento e execução das ações do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o controle social com participação de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços, aprovando o plano de saúde e o relatório de gestão, e sendo um elo entre a comunidade e o poder público”, ressaltou Diego Ferreira.