Novos pontos de ônibus são instalados em Suzano com placas de energia solar

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano realiza um trabalho para melhorar a qualidade, a segurança e a visibilidade em pontos de ônibus. A ação envolve a recuperação de abrigos na região central e a implantação de mais dez novos para linhas municipais no distrito de Palmeiras e na região da Casa Branca, incluindo o uso de painéis solares e baterias para garantir iluminação desses locais. Os dois primeiros pontos foram instalados na região da Vila Fátima.

O objetivo com as placas de energia fotovoltaica é proporcionar uma fonte de eletricidade limpa e acessível, auxiliando na visibilidade do abrigo e do entorno, aumentando a segurança e inibindo a ocorrência de casos de vandalismo. Segundo a pasta, os dispositivos contam com alertas para risco de choque elétrico e um sistema de alarme que impede que sejam retirados, além de um número de telefone para contato em caso de dano, problema ou depredação.

Já na região central da cidade, cinco abrigos são revitalizados na avenida Antônio Marques Figueira, avenida Paulo Portela, rua Tiradentes e rua Baruel. Foram instalados painéis constando informações sobre pontos de parada nas imediações, vias e linhas do transporte público coletivo – ônibus e vans – que atendem o local.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, o processo de recuperação dos abrigos é contínuo, assim como serão graduais a implantação de novos pontos e a modernização de outros na área urbana da cidade. “O trabalho realizado por toda a equipe permite projetar um novo panorama para quem utiliza o transporte público”, afirmou.

Além desta, outra ação realizada em pontos de parada foi a adesivagem de painéis com fotos da cidade que fizeram parte da etapa final e da mostra do concurso fotográfico “Lentes sobre Suzano – Patrimônio Cultural”, promovido no primeiro semestre de 2018. O projeto, denominado Descubra Suzano, é executado pelas Secretarias Municipais de Cultura, de Transporte e Mobilidade Urbana e de Comunicação Pública e ainda pela Radial Transporte, empresa que opera nas linhas municipais de ônibus e que fez a doação de todo o material.