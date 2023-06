Novos pontos de ônibus terão informações sobre linhas e locais turísticos da cidade

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, disse, em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (21), que Suzano terá 50 pontos de ônibus revitalizados no novo pacote de mobilidade urbana.

A Prefeitura terá uma atenção especial com a comunicação visual das paradas, que receberão várias informações sobre as rotas das linhas e os pontos turísticos da cidade.

"A gente já tinha essa demanda há muito tempo. Vocês vão poder ver que os pontos de ônibus terão QR Code, informações sobre a cultura da cidade, com desenhos, pontos turísticos, pontos de visitação. Com o próprio celular, a pessoa vai conseguir ver a rota dos ônibus, onde estão as novas linhas, e vamos avançando. Depois, no futuro, (pode ter) aplicativo para saber onde está o ônibus, para onde está indo, enfim. É um pacote de mais de R$ 100 milhões que com certeza faz diferença na vida das pessoas", ressaltou Ashiuchi.

O gestor também afirmou que as mudanças que estão inseridas no novo pacote foram definidas de acordo com um levantamento feito pela Prefeitura na internet, com vereadores e com a opinião pública.

"Pegamos todas as demandas via internet, via ações com a Câmara Municipal, de opinião pública, pegamos várias entradas com os estudantes, com fábricas, com o RH das empresas, para poder definir os horários e as linhas que faltavam. Vai ter mudança de horário em alguns pontos, mudança de novas linhas e rotas para atender o morador, o estudante, a família de Suzano", afirmou o chefe do Executivo suzanense.