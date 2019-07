Novos psicólogos começam a atender na rede de saúde

Os psicólogos enviados a Suzano pelo governo do Estado, a partir de uma parceria com a Fundação Faculdade de Medicina (FFM), se apresentaram na manhã de ontem nas unidades da rede municipal de saúde.

O trabalho será voltado para a demanda reprimida e para a promoção de ações de saúde mental junto à comunidade.

As atividades estão sendo coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Os profissionais passam a atender nos quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (USFs) espalhadas pelo município.

A necessidade de reforço no setor, que contava com 19 psicólogos, surgiu devido aos acontecimentos de 13 de março deste ano, com o ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil. Agora são mais 34 profissionais, que passaram por um processo de acolhimento e formação promovido pela Prefeitura de Suzano na última semana.

O trabalho será continuado junto a alunos, professores e funcionários de unidades de ensino, tratando semanalmente ou quinzenalmente. A procura por atendimento, que era de aproximadamente 1,2 mil por mês, passou a contar com mais de 400 casos relacionados direta ou indiretamente à tragédia, que deixou dez mortos e 11 feridos.

Os profissionais atuarão também como agentes de promoção da saúde mental nas escolas do entorno dos postos ou dos Caps em que estiverem. A expectativa é de que, com o início do chamamento dos pacientes e com as ações preventivas na rede de ensino e na população, a demanda reprimida comece a diminuir gradativamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, toda a procura da comunidade escolar da escola Raul Brasil foi absorvida pela Raps. “O trabalho que começa agora será avaliado durante todo o período do contrato, que durará até dois anos, nos atentando às necessidades da nossa população”, explicou o chefe da pasta, Luis Cláudio Rocha Guillaumon.