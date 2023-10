Novos rumos profissionais: 25% dos brasileiros pretendem trocar de emprego

Um recente estudo da PwC, intitulado "Global Hopes and Fears 2023", trouxe à tona um cenário preocupante para o mercado de trabalho no Brasil. A pesquisa revelou que um expressivo 25% dos brasileiros planejam trocar de emprego nos próximos 12 meses. Esse dado chama a atenção para um crescente sentimento de insatisfação entre os trabalhadores do país em relação aos cargos que ocupam.

Motivos da Insatisfação

Segundo os especialistas, as principais razões que levam os brasileiros a considerar a mudança de emprego são de natureza financeira e profissional. Cerca de 21% dos trabalhadores no Brasil relatam dificuldades para pagar suas contas mensais, um número que supera a média mundial, que é de 17%. Para André Minucci, mentor de empresários, isso indica que a pressão financeira está motivando muitos a buscar alternativas de emprego para melhorar sua situação econômica.

Além disso, muitos funcionários não enxergam oportunidades de crescimento dentro de suas empresas atuais, o que os leva a buscar novas oportunidades em outros lugares. “A falta de perspectiva de desenvolvimento profissional é um fator determinante na decisão de trocar de emprego para muitos brasileiros”, comenta André.

Equilíbrio Pessoal e Profissional

Outro fator que contribui para a insatisfação no trabalho é a sobrecarga de tarefas. O estudo revela que 44% dos entrevistados se sentem sobrecarregados em suas funções, o que afeta negativamente o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.



Para lidar com esse problema, muitos profissionais estão buscando maneiras de desenvolvendo habilidades visando gerenciar melhor o estresse e os conflitos no ambiente de trabalho. André observa que começar um treinamento de inteligência emocional, pode capacitar os profissionais a aprimorar suas habilidades de lidar com emoções e gerenciá-las de maneira saudável.[1]

O Impacto do Turnover nas Empresas

O fenômeno do turnover, que se refere à alta rotatividade de funcionários nas empresas, é uma realidade que muitas organizações brasileiras estão enfrentando. De acordo com um levantamento realizado pela Robert Half, o Brasil lidera o ranking mundial de turnover. Essa constante saída de colaboradores pode causar prejuízos significativos para as empresas, incluindo custos com recrutamento e treinamento de novos funcionários.

Como Evitar o Turnover

Para evitar o problema do turnover e manter talentos essenciais em suas equipes, as empresas podem adotar várias estratégias:

Flexibilidade com Horários: Oferecer horários flexíveis aos funcionários pode ajudar a equilibrar suas vidas pessoais e profissionais, reduzindo o estresse e melhorando a satisfação no trabalho.

Plano de Carreira: Estabelecer planos de carreira claros e oportunidades de desenvolvimento profissional pode incentivar os funcionários a permanecerem na empresa a longo prazo.

Política de Benefícios: Oferecer uma política de benefícios competitiva, pode ser um fator importante na retenção de talentos.

Feedbacks: Fornecer feedbacks regulares aos funcionários, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria, ajuda a criar um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo.

Treinamento com as Equipes: Investir em treinamento e desenvolvimento da equipe pode melhorar o desempenho e a satisfação dos funcionários, tornando a empresa mais atraente como local de trabalho.

De acordo com André, o aumento da insatisfação no trabalho no Brasil, evidenciado pela pesquisa da PwC, exige que as empresas adotem estratégias para reter talentos e criar ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. “O alto índice de turnover no país é um alerta para a importância de investir na satisfação e no desenvolvimento de seus funcionários”, finaliza.