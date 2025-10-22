NSG 2025: evento APAS debate o futuro do varejo supermercadista

A APAS - Associação Paulista de Supermercados realiza, no dia 28 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a 7ª edição do NSG - Next Supermarket Generation, evento de tecnologia e inovação da APAS voltado ao varejo supermercadista.

Com o tema “A próxima geração não vai nascer do improviso: o futuro pede consciência estratégica”, o NSG 2025 propõe uma reflexão sobre governança, sucessão, inovação, tecnologia e comportamento: pilares que orientam tanto o conteúdo quanto as experiências oferecidas ao público.

A edição deste ano será mais imersiva, com palco 360° e uma programação dedicada a debater os rumos do varejo alimentar em um cenário cada vez mais digital, conectado e sustentável.

O evento reunirá mais de 50 palestrantes e painelistas de destaque nacional, que apresentarão suas visões sobre os caminhos do setor e os desafios da nova economia. Entre os nomes confirmados estão João Branco, especialista em marketing e ex-VP do McDonald’s na América Latina; Daniela Klaiman, futurista e CEO da FutureFuture; Danielle Crahim, diretora de negócios do TikTok Brasil; Marcelo Pimentel, CEO do GPA; Pablo Lorenzo, CEO do Grupo Carrefour Brasil e América Latina; e Eco Moliterno, Chief Creative Officer Latam da Accenture.

Além do auditório principal, o NSG 2025 contará com lounge de experiências, área de ativações de marca e espaço de networking, reforçando seu papel como ambiente de relacionamento qualificado e troca entre líderes do setor.

“O NSG é um ponto de encontro para quem constrói o futuro do setor supermercadista. É onde debatemos as transformações do mercado e fortalecemos a visão estratégica das empresas que movem o varejo brasileiro”, afirma Erlon Ortega, presidente da APAS.

O evento é gratuito para profissionais com vínculo empregatício no setor supermercadista, mediante inscrição prévia, e aberto ao público externo mediante ingresso.

Serviço

NSG 2025 – Negócios, Sucessão e Governança

Data: 28 de outubro de 2025

Local: Distrito Anhembi – São Paulo/SP

Público: presidentes, diretores, sucessores e gestores do varejo supermercadista

Inscrições: https://eventonsg.com.br/

Credenciamento de imprensa – imprensa@apas.com.br