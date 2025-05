Nubea realizará Feira de Adoção e arrecadação de ração neste domingo (18/5), no Mercado Produtor

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, por meio do Núcleo de Bem-estar Animal (Nubea), realizará neste domingo (18/5), das 9h às 12h, uma Feira de Adoção de Animais e Arrecadação de Ração no Mercado do Produtor (avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, Mogilar). A ação tem como objetivo encontrar lares amorosos para cães e gatos que aguardam uma família, além de arrecadar ração para o Banco de Ração, que atende animais sob os cuidados do Nubea.

Além disso, no dia 22 de maio será realizada a 3ª edição do Programa "Seu Amigo Pet", no distrito de Jundiapeba. Um dos principais destaques da ação será o Mutirão de Castração de Animais, voltado exclusivamente a tutores cadastrados no CadÚnico. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente nesta quinta-feira (15/5), das 9h às 16h, no Largo da Feira de Jundiapeba (Av. Presidente Altino Arantes, 559). Serão disponibilizadas 200 vagas, destinadas aos moradores do distrito.

Os documentos necessários para inscrição são RG e CPF, comprovante de endereço, Cartão SIS, folha resumo do CadÚnico (modelo V7) e formulário com informações sobre o animal (disponível no local). Cada tutor poderá inscrever até três animais por CPF.

No dia 22 de maio, durante a manhã serão realizadas as castrações de cães machos e fêmeas, enquanto no período da tarde serão atendidos gatos machos e fêmeas. Além do mutirão de castração, o evento contará com feira de variedades exclusiva para protetoras cadastradas no NUBEA, coletor de tampinhas em prol do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, espaço de hidratação para os pets e ponto de Arrecadação de insumos e rações para o Banco de Ração do município.

O "Seu Amigo Pet" é uma iniciativa itinerante, realizada mensalmente em diferentes bairros e distritos do município, com o objetivo de promover o bem-estar animal e a posse responsável. As duas primeiras edições aconteceram no Mogilar e em Jundiapeba, no ginásio Paulo Kobayashi, atendendo mais de 700 animais.

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea) pelo WhatsApp: (11) 94304-7596.