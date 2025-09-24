Envie seu vídeo(11) 4745-6900
24/09/2025
Cidades

Núcleo de Acolhimento aos Servidores promove projeto inédito com a Educação

Primeiro encontro reuniu 36 pessoas na Escola Municipal Professor Antonio Maschietto; iniciativa garante apoio psicológico aos servidores municipais

24 setembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Núcleo de Acolhimento aos Servidores promove projeto inédito com a EducaçãoNúcleo de Acolhimento aos Servidores promove projeto inédito com a Educação - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Núcleo de Acolhimento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, promoveu na última segunda-feira (22/09) o projeto “Cuidar Educa”. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a atividade é direcionada aos professores e demais colaboradores da pasta, sendo que o primeiro encontro foi sediado na Escola Municipal Antonio Maschietto, no bairro Jardim Santa Inês, e contou com 36 participantes. O projeto integra as iniciativas do NAS voltadas a oferecer acolhimento psicológico e social aos servidores da Prefeitura de Suzano.

A ação contou com dois encontros, às 10 horas e às 15 horas, garantindo a participação dos profissionais. Em cada momento, os educadores foram recebidos por especialistas em saúde mental, que conduziram rodas de conversa e atividades de acolhimento. O espaço se tornou uma oportunidade para que os professores pudessem compartilhar vivências e cuidar do bem-estar emocional. “O ‘Cuidar Educa’ fará uma diferença significativa na vida dos nossos professores e demais colaboradores, ao oferecer apoio emocional e ferramentas práticas que os ajudam a se sentir mais valorizados e preparados para enfrentar os desafios do dia a dia em sala de aula”, destacou a secretária de Educação, Renata Priscila Valêncio Magalhães.

Já a secretária de Administração, Cíntia Lira, ressaltou a importância de cuidar dos servidores. “A saúde dos nossos funcionários é essencial para garantir um serviço de qualidade e o desenvolvimento do município. Por meio do NAS, promovemos diversas atividades que proporcionam bem-estar, acolhimento e espaços de expressão aos servidores”, disse. O NAS desenvolve outros projetos importantes, como o “Amigo Estou Aqui”, que oferece suporte aos servidores em fase de aposentadoria, e o “Aconchego”, voltado a gestantes, adotantes e servidoras em licença maternidade, garantindo acompanhamento, apoio e orientação nesse momento especial.

O núcleo, exclusivo para servidores municipais, está localizado no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 521, no centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2152 ou pelo e-mail sma.nas@suzano.sp.gov.br.
 

