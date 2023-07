Núcleo de Acompanhamento aos Servidores abre inscrições para 3ª edição do 'Projeto Aconchego'

Por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), a Secretaria de Administração de Suzano está com inscrições abertas para a 3ª edição do “Projeto Aconchego”, que promove o acolhimento a servidores e servidoras em processo gestacional ou de adoção, e servidoras em licença maternidade. Os interessados em participar dos encontros podem se cadastrar de forma on-line até 15 de julho pelo link Bit.ly/ProjetoAconchego3.

As reuniões serão iniciadas no dia 28 do mesmo mês e acontecerão tanto no ambiente virtual, pelo Skype, como de forma presencial, na sede do NAS, que fica localizado no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501- Vila Costa). Ao longo do segundo semestre, os inscritos terão seis encontros para tirar dúvidas e compartilhar experiências.

Entre os assuntos debatidos estão previstos diálogos sobre os medos, expectativas e inseguranças em relação à maternidade e paternidade, reflexões sobre gestação, pós-parto e processo de adoção, além de orientações quanto ao planejamento financeiro e familiar com a chegada do filho. Profissionais especialistas poderão ajudar os servidores a lidar com os temas.

A coordenadora do NAS, Renata Pires, ressaltou que a implementação de mais uma edição do projeto reforça a importância dessa rede de apoio. “Nós queremos trazer conforto e segurança para servidores e servidoras que estão vivendo esse momento tão importante de suas vidas. São muitas dúvidas e incertezas quanto às decisões a serem tomadas. Temos o cuidado de promover esse suporte e prestar a ajuda necessária”, afirmou Renata.

Já a secretária de Administração, Cintia Renata Lira, destacou que o cuidado com o bem-estar dos servidores é uma das prioridades da pasta. “O ‘Projeto Aconchego’ vem para auxiliar os que se preparam para receber uma criança e debater questões inerentes à maternidade, paternidade e a conjuntura familiar. Todos compartilham desafios semelhantes e por isso é fundamental o apoio necessário e a troca de experiências”, pontuou a chefe da pasta.