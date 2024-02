Núcleo de Acompanhamento aos Servidores completa cinco anos com ação de cuidado

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), órgão vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, completa cinco anos no próximo domingo (11/02). Em meia década de atuação, a unidade já realizou 13.365 atendimentos aos servidores que procuraram as diversas atividades oferecidas pelo setor.

Para marcar a data, o órgão vai promover durante fevereiro e março as ações da atividade “Promovendo cuidado, fortalecendo quem cuida”. A iniciativa contará com tecnologias a favor da qualidade de vida como relaxamento, massagem, entre outros cuidados. O primeiro grupo de servidores, formado por 22 funcionários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Octacilio de Carvalho Schiavi, do Jardim Dona Benta, foi atendido nesta segunda-feira (05/02). A ação contou com as presenças da diretora do NAS, Renata Pires; do diretor médico da Secretaria de Saúde, Diego Ferreira; e da gerente da unidade, Gisleine de Souza.

As ações prosseguem nas unidades de saúde da cidade até 12 de março e devem ocorrer também com servidores da Secretaria Municipal de Educação, com cronograma a ser definido. Na semana que vem, quatro UBSs receberão o projeto, são elas: Prof. João Olimpio Neto, no Jardim Casa Branca, na terça-feira (06/02); Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena, na quarta-feira (07/02); José Mariano S. Coutinho Junior, no Jardim Colorado, na quinta-feira (08/02); e Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra, na sexta-feira (09/02).

O trabalho visa dar respaldo psicológico aos trabalhadores municipais, fornecendo acompanhamento técnico e de cuidado por meio de orientação psicossocial individual ou em grupo. O projeto começou em fevereiro de 2019, conta com sete servidores atuantes e, desde então, realiza acolhimento, escuta qualificada e orientações sobre a possibilidade de tratamento junto à rede de serviços pública e privada no município.

Só em 2023, foram efetuados 440 encaminhamentos, sendo 206 deles para manutenção de tratamento; 148 para psicoterapia; 52 para avaliação psiquiátrica; 17 para avaliação clínica; oito para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD); cinco para esporte, lazer e cultura; e dois para o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) e para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

De acordo com a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, a atuação do NAS foi fundamental para auxiliar psicologicamente centenas de servidores que sofreram com o impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ao longo do ano passado. “Muitas pessoas ficaram mais sensíveis com a pandemia ou tiveram abalos durante este período e, por isso, procuraram o NAS, que foi uma ferramenta importantíssima de apoio. O órgão foi pensado para respaldar aqueles que fazem a prefeitura funcionar tão bem”, afirmou a chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou o trabalho e citou a importância da saúde mental. “Lidar com o setor público exige uma série de desafios e, por isso, este equipamento é tão importante para nossa gestão. Tenho plena confiança na atuação do NAS, pois é ele que apoia o nosso servidor nos momentos mais difíceis. É um órgão dentro da prefeitura que tem pessoas em quem o funcionário pode realmente contar, e que estarão sempre dispostas a ajudar”, finalizou Ashiuchi.

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e desenvolve uma série de atividades, como o “Amigo, Estou Aqui”, programa que tem como objetivo preparar os servidores municipais para a aposentadoria; o “Aconchego”, que garante um espaço de cuidado a quem está esperando um um filho ou em licença maternidade; e o “Trocando Ideias”, que faz o acolhimento dos trabalhadores dos cemitérios municipais para ouvir seus anseios e suas necessidades.

Para obter mais informações sobre o "Promovendo cuidado, fortalecendo quem cuida", basta o trabalhador municipal ligar para o NAS no telefone (11) 4745-2152, ou ir pessoalmente ao equipamento, que fica no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, Centro).