Núcleo de Acompanhamento aos Servidores completa um ano

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, completou na última terça-feira, 11, seu primeiro ano de atuação. Neste período, 247 pessoas procuraram o setor. Uma atividade especial está programada para esta sexta-feira, 14, às 9h30, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro).

A implantação do NAS foi motivada pela proposta da melhoria da qualidade de vida e da valorização do servidor público. O trabalho é realizado na Sala Psicóloga Juçara Brochado, localizada no subsolo do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). O agendamento é possível tanto por livre iniciativa quanto por encaminhamento do Departamento Médico da Prefeitura de Suzano.

A equipe é composta por cinco profissionais entre atendentes, educadores sociais e psicólogos. Ao longo de 2019, foram realizados 2.042 atendimentos direcionados a 247 funcionários, de todas as secretarias, com maior procura nos meses de julho, setembro e novembro, conforme aponta levantamento.

Além do acolhimento, o setor realizou ações de conscientização e voltadas ao bem-estar, promovidas em conjunto com outros setores da administração municipal: prevenção ao suicídio, por meio da campanha Setembro Amarelo, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa); uso consciente de medicamentos; e o evento “Ouvir Mais”, voltado à saúde auditiva.

Segundo a coordenadora do NAS, Renata Pires, o trabalho realizado tem sido gratificante, tanto pela adesão à iniciativa quanto pela melhoria na qualidade de vida de quem busca o serviço. “É uma experiência compartilhada, em que ambos os lados atuam para se concretizar uma nova realidade, como algo positivo tanto dentro do ambiente de trabalho quanto fora dele. Estamos atuando para consolidar este serviço dentro da estrutura de apoio ao servidor da Prefeitura de Suzano”, afirmou.

Para a secretária municipal de Administração, Cíntia Renata Lira, o NAS presta um relevante serviço não apenas aos funcionários, mas à comunidade como um todo. “Estimular a boa saúde mental dos homens e mulheres que trabalham a serviço do cidadão suzanense não é apenas uma ação de vanguarda que valoriza nossos quadros, mas também garante a prestação de um serviço cada vez melhor para a população”, afirmou.