Núcleo de Acompanhamento aos Servidores divulga programação do mês das mulheres

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano preparou uma programação especial para março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher (08/03). As atividades incluem exibição de filmes, rodas de conversa, orientações, aulas de dança e brindes para quem participar. O serviço, promovido em parceria entre as Secretarias de Administração e de Governo, será dedicado às servidoras municipais que poderão usufruir das ações de forma livre.

A programação de atividades realizadas em alusão ao mês das mulheres começa na quinta-feira (07/03) com a exibição de dois filmes pelo Cine-NAS. As sessões vão ocorrer no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista) e contarão com pipoca e bate-papo.

A primeira sessão será às 9 horas com o filme “Eu não sei como ela consegue” (2011), de Douglas McGrath. A obra conta a história de uma mulher que tenta conciliar as diversas atividades da vida em situações desafiadoras. Mais tarde, às 14 horas, é a vez de “Vick Cristina Barcelona” (2008), de Woody Allen. A comédia romântica discorre sobre duas mulheres que conhecem um sedutor pintor que as convida a passar o final de semana em sua casa. Elas são flagradas pela ex-namorada dele e precisam viver grandes desafios.

Na quinta-feira seguinte (14/03), às 9h30, acontece a “Roda de Afeto” com o tema “Limites do Acolhimento”. A ação também será no Cineteatro e terá a psicóloga Letícia Rodrigues como convidada. Um dia depois (15/03), o NAS realiza o “Café com Elas”, às 9 horas. A proposta é oferecer um espaço de carinho às servidoras, com integração e troca de livros que possam ser compartilhados pelas funcionárias com outras mulheres. A atividade será na praça de alimentação do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

Para o dia 20 (quarta-feira), às 14 horas, será a vez da ‘Dança com o NAS”. As servidoras participarão de aulas de dança de salão, baile charme e outros gêneros. A atividade ocorrerá no Térreo do Paço Municipal. No dia seguinte (21/03), no mesmo horário, o NAS promove o workshop “Prevenção e Defesa Pessoal para Mulheres”. A iniciativa visa prestar orientação e informação sobre hábitos e atitudes necessárias para uma rotina mais cuidadosa e atenta. A ação ocorre na praça de alimentação do Paço.

O Cine-NAS retorna no dia 28 (quinta-feira) com a exibição de outros dois filmes às 9 e 14 horas. O primeiro será a comédia romântica “Mulheres do século XX” (2016), de Mike Mills, que conta a história de uma mãe que tenta cuidar da família enquanto ajuda suas duas amigas e uma amiga de seu filho. Já a segunda sessão exibirá o sucesso “Tomates verdes fritos” (1991), de Jon Avnet. Uma mulher visita um lar de repouso para idosos e encontra uma senhora que traz uma nova perspectiva ao falar sobre contos de seu passado.

‘Aconchego’

Além da programação voltada exclusivamente às mulheres, o NAS deu início às inscrições para a quarta edição do projeto “Aconchego”, iniciativa que visa promover um espaço de cuidado e acolhimento às futuras mamães e papais, na última segunda-feira (04/03). Os cadastros seguem até o dia 26 (terça-feira), com o início dos encontros previsto para 12 de abril (sexta-feira).

A secretária de Administração, Cintia Lira, destacou o cuidado que a pasta tem com os servidores e servidoras e disse que a programação foi pensada para promover maior integração entre as mulheres que atuam no Poder Público municipal. “Serão momentos em que as servidoras poderão fazer amizades, conversar e trocar ideias sobre diversos assuntos, inclusive sobre todos os desafios de serem mulheres. As equipes do NAS estarão disponíveis para orientá-las caso precisem de algum tipo de ajuda”, destacou.

Por sua vez, o secretário de Governo, Alex Santos, enalteceu a parceria com a Administração para tornar o NAS um equipamento cada vez mais indispensável. “Sempre que um dos funcionários precisa, este serviço está à disposição para dar apoio. Agradeço à Cintia pela dedicação de toda a equipe do NAS. Sabemos que não é simples atuar neste local e todo o trabalho realizado é fundamental para a saúde mental de nossos servidores”, finalizou.

Mais informações sobre como participar das ações podem ser obtidas por meio do telefone: 4745-2152 ou pessoalmente. O NAS está localizado no subsolo do Paço Municipal.