Número de ações da GCM sobe 10,6% no primeiro semestre

Apesar de o ano de 2020 registrar, ao menos, três meses de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o número de ações registradas pela Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) até o momento subiu 10,6%. Ao todo, o primeiro semestre de 2020 teve 137 registros a mais do que o mesmo período de 2019. Os dados são da Prefeitura de Suzano.

No total, a GCM da cidade realizou 1.422 ações nos seis primeiros meses de 2020. Já no ano passado, este número foi de 1.285. Foram 495 abordagens em 2019 e 423 em 2020.

O número de prisões realizadas pela GCM também é grande: foram 38 prisões em flagrante, superando em 15,1% as 33 do primeiro semestre do ano passado. No total, 2019 teve impressionantes 96 prisões em flagrante realizadas pelos guardas.

Um fato curioso é que o número total de ações realizadas pela GCM em todo o ano de 2019 foi de 4.742, representando uma média de quase 13 por dia. Em contrapartida, nos 174 dias de 2020 (até 22 de junho), foram uma média de pouco mais de oito ações por dia. Isso mostra que houve aumento no número de registros no segundo semestre do ano passado.

Segundo a Prefeitura, os atendimentos mais comuns da GCM até o momento foram os de perturbações de sossego, seguidos por desinteligências, tráficos de entorpecentes e auxílios às policiais Civil e Militar.

Também houve redução nos casos de violência doméstica e aumento das visitas às vítimas monitoradas. Até o momento, foram 5.299 ações da Patrulha Maria da Penha, com duas prisões em flagrante. No ano passado inteiro, foram 11.418 rondas realizadas, resultando em seis detenções.

Ao todo, a GCM de Suzano dota de 183 agentes, sendo que 56 deles estão em curso de formação. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Suzano, pasta responsável pela GCM, classificou o trabalho como "muito importante" para a cidade.

Como justificativa, a Segurança Cidadã disse que os guardas desempenham a prevenção primária, onde o foco é "agir antes que o problema se instale". Isso ocorre para evitar que os suzanenses corram riscos.

Já as prisões realizadas, nada mais são do que "consequências do trabalho de Policiamento Preventivo realizado em todas as regiões da cidade", informou a pasta.