Ônibus são assaltados 89 vezes neste ano; número é 11,25% maior que em 2016

O número de assaltos contra os ônibus nas linhas municipais de Suzano cresceu 11,25% passando de 80 ocorrências para 89, no período de janeiro a novembro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. As regiões de Suzano que tiveram mais assaltos este ano foram Boa Vista (59%), Palmeiras (32%) e o Centro (9%) de Suzano.

Individualmente, os bairros que apresentaram mais assaltos foram o Jardim Revista, com 10, Jardim Varan com 9, Jardim São José com 8 e Jardim Dona Benta, Miguel Badra e Raffo com 7 assaltos registrados.

O levantando foi produzido pela Radial Transportes, empresa permissionário do transporte coletivo em Suzano. Incluindo o mês de dezembro, o número de assaltos aos ônibus chega a 90. Em todo o ano passado (incluindo também dezembro) foram 86.

Na semana passada, 16 ônibus da Radial sofreram ataques. Mas os atentados não são os únicos problemas, como mostrou a pesquisa sobre casos de roubos.

"O vandalismo gera um ciclo vicioso onde a população perde sempre. Ônibus não são produtos de prateleira, qualquer dano obriga a retirada do carro o que pode prejudicar o cronograma de circulação. A Radial lamenta os incidentes e se solidariza com seus funcionários e clientes e aguarda providências do poder público".

A Prefeitura de Suzano informou em nota, que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) está trabalhando em parceria com sindicato, concessionária e a cooperativa para garantir a segurança de passageiros e funcionários. "Para reforçar a segurança, estamos entrando em contato com a Polícia Militar e colocando à disposição a nossa Guarda Civil Municipal (GCM) para contribuir. Dessa forma, vamos tentar evitar que esses tristes episódios voltem a ocorrer em nossa cidade", conta o prefeito.

O 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano notificou que o policiamento preventivo é realizado por meio de planejamento estratégico, da análise dos índices criminais e das operações dos Programas de Policiamento. "Além das modalidades de policiamento são realizadas operações que envolvem abordagens diversas inclusive a ônibus bem como seus passageiros", informa.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que foram registrados dois boletins de ocorrência sobre ônibus apedrejados em Suzano no dia 7 deste mês. “Ambos estão sendo investigados em inquérito policial pelo 2°DP da cidade”.

Para as atividades de policiamento preventivo especializado, foram designadas equipes do Garra e da SIG de Mogi das Cruzes, dando apoio para as ações já realizadas pela Polícia Militar.

Motoristas

Os motoristas dos ônibus da Radial contaram ao DS que sentem inseguranças com relação aos assaltos que ultimamente os ônibus vêm sofrendo. Segundo os motoristas, os bairros que apresentam maior periculosidade são o Jardim Varan, Casa Branca e Palmeiras. Eles também ressaltam que os ônibus que realizam viagens a noite são os que sofrem mais nas mãos de vândalos.

O motorista F. S., de 30 anos, trabalha no turno da tarde e conta que ouve constantemente colegas de trabalho reclamar sobre os assaltos. "A gente ouve muitas histórias. Tem pontos da cidade que ocorrem muitas ocorrências e sabemos que tem pessoas que sobem nos ônibus para atrapalhar nosso trabalho".

O motorista G.J.S., de 42 anos, trabalha há 4 anos como motorista de ônibus.

Ele conta que nunca foi assaltado, mas sente muita insegurança ao passar por alguns bairros. "Trabalhamos na correria, dirigindo e cobrando, já temos muito trabalho a fazer e quando isso ocorre dá muito medo porque estamos despreparados. Quando você abre a porta do veículo, você nunca sabe que vai entrar. Às vezes é assustador", relata.

O motorista A.M., de 51 anos, conta que a exposição dos motoristas é muito grande.

"A gente trabalha apreensivo. Não podemos ficar com muito dinheiro no caixa, sempre temos que utilizar o cofre e por vezes até escondemos o dinheiro com medo. Já temos que prestar atenção com muitas coisas e isso acaba deixando a gente se sente muito apreensivo", conta.

O motorista da linha Jardim Varan, C.S.O., de 32 anos, diz que já ouviu muitos relatos dos colegas que sofreram agressões em assaltos.

"Trabalhamos sem saber se vamos voltar para casa ou não. A norma da empresa é guardar tudo no cofre e deixar apenas R$ 40 reais no caixa, o que para o assaltantes é pouco, por isso eles assaltam também os motoristas e às vezes partem para a agressão" ressalta. Além disso, O. conta que por causa dos assaltos constantes não leva mais o celular e nem a mochila junto para o transporte. Ele apenas leva os documentos.