Número de beneficiários pelo Bolsa Família cai 4% no Alto Tietê

O número de famílias beneficiadas no mês de maio pelo programa Bolsa Família, do governo Federal, no Alto Tietê, caiu 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Cidadania.

Em maio de 2019, 86.158 famílias haviam sido beneficiadas com o programa. No mês passado, este número foi de 82.689. Foram 3.469 famílias a menos em um período de 12 meses.

Em nota, o Ministério da Cidadania informou que o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família tem oscilações mensais por conta de ingresso, cancelamento e manutenção do benefício.

“O ingresso ao programa depende do quantitativo de famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único) que atendam a todas as regras de elegibilidade do programa. As manutenções sobre benefícios e, por conseguinte, os cancelamentos estão relacionados aos procedimentos de averiguação e revisão cadastrais, fiscalização, desligamentos voluntários, descumprimento de condicionalidades ou superação das condições necessárias para a permanência no Bolsa Família”, diz a nota do Ministério.

“Estes movimentos de entrada e saída de famílias é que fazem com que o total da folha de pagamentos do programa nunca seja o mesmo quando comparado mensalmente”, completa o documento.

Mudanças nos números

Cinco cidades apresentaram queda nos números, sendo Mogi das Cruzes a que obteve maior redução de famílias beneficiadas: foram 3.461 famílias.

Em contrapartida, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Santa Isabel e Suzano apresentaram aumento no número de beneficiários, sendo Itaquá a cidade que ganhou mais famílias beneficiadas em maio de 2020: foram 495.

Valores

No total, foram pagos no mês passado R$ 12,7 milhões em Bolsa Família no Alto Tietê. Com 24.031 famílias beneficiadas, Mogi foi a cidade que mais recebeu: R$ 3,91 milhões, seguida por Itaquá, onde 18.485 famílias foram beneficiadas, totalizando R$ 2,76 milhões. Fecha a lista das três primeiras Suzano, onde R$ 1,90 milhão foi pago para 13.718 famílias.

Em seguida vem Ferraz, onde 9.299 famílias receberam R$ 1,45 milhão no total. Depois vem Poá, fechando a lista de cidades mais populosas. Foram 6.103 famílias do município, que receberam R$ 984,8 mil juntas.

A lista da região segue com Arujá, onde foram 4.172 beneficiados, totalizando R$ 626,5 mil; Santa Isabel, onde foram pagos R$ 364,9 mil para 2.274 famílias e Biritiba Mirim, com o pagamento de R$ 346,1 mil para 2.065 famílias.

Fecham a tabela Guararema, com o pagamento de R$ 296,9 mil para 1.744 pessoas; e Salesópolis, onde 798 famílias, juntas, receberam o total de R$ 104,3 mil de Bolsa Família no mês passado.

O valor médio recebido por família nas 10 cidades da região em maio varia entre R$ 130,81 (em Salesópolis) e R$ 170,26 (em Guararema).