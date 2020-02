Número de celulares apreendidos nos CDPs cai 75% em janeiro

O número de celulares apreendidos nos Centros de Detenção Provisória (CDPs) da região caiu 75% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP).

Em 2020, foi apreendido apenas um celular dentro da cela. O registro foi feito no CDP de Suzano. Já na unidade de Mogi - a outra do Alto Tietê - nenhum celular foi recolhido.

Em janeiro do ano passado, quatro aparelhos foram encontrados ilegalmente nas celas. Segundo detalha a SAP, três deles foram apreendidos em Suzano e o outro em Mogi. O balanço total do ano apresenta o total de 60 aparelhos encontrados.

Isso significa que o número de celulares apreendidos em janeiro de 2019 foi abaixo da média do ano, que foi de cinco por mês. Um detalhe importante é que, das 54 apreensões realizadas no CDP de Suzano, 20 foram dentro das celas, enquanto das seis apreensões na unidade de Mogi, duas foram dentro da cela.

Monitoramento

Todos os CDPs, penitenciárias e Centros de Progressão Penitenciária (CPPs) contam com escâner corporal desde o início de 2018. Segundo a SAP, todas as unidades prisionais do estado também estão equipadas com aparelhos de Raio-X de menor e maior porte, além de detectores de metais de alta sensibilidade.

As ações, segundo a SAP, fazem parte da política da Secretaria. "É de não tolerar a entrada de ilícitos, sejam eles celulares, entorpecentes, entre outros, em suas unidades prisionais".

Ainda de acordo com a pasta, essas tecnologias servem para coibir a entrada de equipamentos e drogas nos CDPs, ajudando na vigilância dos agentes de segurança. Eles são treinados para evitar a entrada de ilícitos nas unidades.

Uma vez apreendidos, os celulares são encaminhados à autoridade policial, para que seja registrado o Boletim de Ocorrência (B.O.), bem como instauração de inquérito policial e adoção de medidas cabíveis. Pessoas que forem flagradas tentando entrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são retiradas do Rol de Visitas e sofrem as medidas cabíveis.