Número de eleitores idosos cresce 28% em quatro anos

O número de eleitores do Alto Tietê com mais de 70 anos cresceu em 18.045, ou 28,35%, desde junho de 2016 até o mesmo mês desse ano. A partir desta idade, o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório.

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última semana e analisados pelo DS. Segundo o portal do tribunal, eram 63.648 pessoas com 70 anos ou mais em junho de 2016. No mês passado esse índice cresceu para 81.693.

O tribunal também divide os eleitores idosos em dois grupos. Um com idade entre 70 e 79 anos e outro acima de 80. Nas duas situações ocorrerem aumento. No primeiro grupo, em junho de 2016 eram 43.471 eleitores, no mês passado o total cresceu para 55.985. Já no segundo grupo de eleitores, há quatro anos eram 20.177 e agora são 25.708.

O DS analisou que os eleitores homens e mulheres, entre 70 e 79 anos e acima de 80 anos, registraram crescimento entre junho de 2016 e junho desse ano.

Para eleitores de 70 a 79 anos constavam 23.897 mulheres com o documento e 19.346 homens, em junho de 2016. Para o mesmo mês desse ano, o total passou para 30.542 entre as mulheres e 24.822 entre homens.

Entre os eleitores acima de 80 anos, o total passou de 11.391 mulheres em 2016 para 14.748 em junho de 2020. Entre os homens, eram 8.627 há quatro anos e 10.785 em junho passado.

Cidades

Mogi das Cruzes registrou o maior crescimento, na região, de eleitores idosos que não possuem a obrigatoriedade do voto. O número cresceu em 5.611, passando de 21.137 em 2016, para 26.748 nesse ano. Eram 14.135 eleitores entre 70 e 79 anos e 7.002 acima de 80 anos, em 2016. E agora são 17.942 e 8.806 registrados, respectivamente.

Na sequência está Suzano, com 3.309 novos idosos com o documento. Em 2016 eram 11.442 pessoas e atualmente são 14.751 documentos com idosos acima de 70 anos. Os dados mostram, também, que havia 7.964 pessoas entre 70 e 79 anos, com o documento em 2016, e agora são 10.313. Entre aqueles acima de 80 anos, foram registrados 3.478 documentos e agora o total subiu para 4.438.

Itaquá registra o terceiro maior crescimento, com 2.995 novos documentos. O total passou de 8.659 para 11.654 em junho desse ano. Eram 6.172 idosos, entre 70 e 79 anos, com o documento em junho de 2016 e agora são 8.383. Entre aqueles com mais de 80 anos, os números apontam para crescimento de 2.487 para 3.271.