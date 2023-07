Número de empresas abertas cai 5,2%; Alto Tietê registra 3,2 mil no semestre

O número de empresas abertas no Alto Tietê caiu 5,2% neste primeiro semestre quando comparado ao mesmo período de 2022, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Ano passado a região registrou 3.388 empresas abertas, enquanto em 2023 foram 3.209 no mesmo período. Uma redução de 179 empresas.

O número menor não significa que foram fechadas empresas, mas apenas que abriram menos CNPJs no comparativo.

Vale ressaltar que os dados não incluem os números de Microempreendedor Individual (MEI).

Aumento

Das dez cidades da região, apenas quatro registraram mais empresas abertas neste ano comparado ao mesmo período do ano passado.

Ferraz teve o maior crescimento, com 4,5%, ou nove empresas a mais. A cidade cresceu de 198 para 207.

Suzano teve o segundo maior crescimento: 4,26%. A cidade saltou de 633 para 660 empresas, crescimento de 27 novos CNPJs.

Arujá é a terceira com crescimento de 3%, passando de 263 para 271 empresas.

Por fim Mogi, com melhor crescimento de 0,3%, passando de 1.298 empresas para 1.303. Com aumento de 5 CNPJs.

Queda

As demais seis cidades da região registraram menos empresas abertas no comparativo entre os períodos.

A maior diferença ficou em Itaquá, com 190 empresas a menos abertas, ou redução de 35%. Ano passado foram 539 abertas e neste ano 349.

Em seguida estão Santa Isabel e Guararema, com redução de 19% e 7,5%, respectivamente. Em Santa Isabel o número caiu para 17 empresas, passando de 88 para 71. E em Guararema caiu 7,5%, de 79 para 73. Por fim, Poá (5,4%), Salesópolis (4%) e Biritiba (3,7%) fecham a lista com redução de empresas abertas.

Março de 2023 foi o melhor mês do ano, com abertura de 653 empresas, segundo os dados. Os piores meses foram os dois primeiros do ano: em janeiro teve 458 e em fevereiro 457. Seguem abril (479), junho (575) e maio (587).