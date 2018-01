Número de beneficiários cresce e repasse cai no Bolsa Família

De acordo com dados divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), 12.357 famílias estão cadastradas no Programa Bolsa Família em Suzano para receber o auxílio financeiro. Os dados são de dezembro de 2017. Em comparação com o ano de 2016, onde estavam cadastradas 12.326 famílias, houve um aumento de 0,25% no percentual de beneficiários. Porém, mesmo com o aumento de famílias, o benefício médio repassado diminuiu 1,55%. Em 2016, o repasse médio era de R$ 148,76 por pessoa e em 2017 foi para R$ 146,45. O valor total do benefício repassado para o município em 2016 foi de R$ 1.833.677,00. No ano passado, o valor foi de R$ 1.809.662,00, gerando diminuição de 1,31%.

Além do fator financeiro, em virtude de processos de exclusão, 88 benefícios foram cancelados em Suzano. As exclusões estão relacionadas aos procedimentos de averiguação e revisão cadastrais, fiscalização, desligamentos voluntários, descumprimento de condicionalidades ou superação das condições necessárias para a manutenção dos benefícios. Em contrapartida as exclusões, 276 benefícios foram concedidos no município em 2017.

Região

O número atual de famílias que recebem o auxílio financeiro nas 10 cidades do Alto Tietê é 81.286. A cidade que possui mais beneficiários do programa é Mogi das Cruzes com 25.347 famílias. Itaquaquecetuba é a segunda, com 18.369 famílias e Suzano é a terceira cidade, com 12.357. Já as cidades com menor número de beneficiários são Salesópolis com 886 famílias e Guararema com 1.884. .

Atualização e prazos na região

Segundo o último levantamento feito pelo DS em dezembro do ano passado, foi constatado que 28,6 mil famílias ainda não tinham atualizado o cadastro do Bolsa Família na região do Alto Tietê. O número representa 75,2% do total de beneficiários convocados a renovar a inscrição. "As famílias são avisadas pelo MDS da necessidade de atualizarem seus cadastros por mensagens no extrato de pagamento do Bolsa Família ou por cartas. Essa comunicação é enviada em momentos distintos, para permitir o planejamento dos municípios e garantir o atendimento adequado às famílias", informa o Ministério.

Para atualizarem o cadastro, as famílias devem procurar a gestão local do Cadastro Único no município onde residem e realizar a atualização dos dados. Todos os convocados para averiguação ou revisão do programa têm até o dia 19 deste mês para atualizar o cadastro e evitar o bloqueio do benefício em fevereiro.