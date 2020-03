Número de homicídios salta de 7 para 14 em fevereiro, aponta SSP

A região fechou fevereiro com uma alta do número de homicídios, em relação aos mesmos dados do ano passado. Subiu de sete para 14, uma elevação de 100%. As estatísticas criminais foram divulgadas, ontem, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes são as cidades com o maior número de homicídios do Alto Tietê. Unidas, elas têm oito, ou seja, quatro cada. Também integram a lista: Ferraz de Vasconcelos e Suzano, com três assassinatos cada. Apenas as quatro cidades registraram ocorrências de homicídio no último mês.

Se for levar em conta exclusivamente dados do ano passado, cinco municípios da região computaram assassinatos: Arujá, Guararema, Mogi e Poá registraram um caso cada. Em 2019, a maior onda de assassinatos de fevereiro foi em Itaquá, com três.

Latrocínio

Em relação aos casos de latrocínio - roubo seguido de morte-, a região ficou estável. No ano passado, foram dois assassinatos registrados no 2° mês do ano. Em 2020, o dado continuou o mesmo.

Tentativas de homicídio

Outro dado mostra que a região não teve reduções quanto ao número de crimes contra a vida. Por exemplo, as ocorrências computadas de tentativa de homicídio aumentaram 42,86%. O último mês registrou dez casos, contra sete do ano passado.

O maior número de casos foi registrado em Mogi. Foram três; mesmo número de 2019. Depois vem Ferraz e Suzano, totalizando duas ocorrências cada. Arujá, Biritiba Mirim e Poá tiveram um atentado contra à vida em fevereiro. A única cidade a não registrar casos deste tipo foi Itaquá.