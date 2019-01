Número de inadimplentes no comércio cresce 8,1% em Suzano

O número de consumidores inadimplentes em Suzano cresceu 8,1% em 2018 (janeiro a novembro) e conta atualmente com 8.885 devedores. A comparação é com o mesmo período de 2017 (janeiro a novembro) que teve 8.220 inadimplentes.

Em contrapartida, cerca de 6.053 pessoas conseguiram sair da lista de devedores da Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município, no penúltimo mês do ano passado.

Em 2018, junho foi o mês com mais inclusões na lista de devedores, cerca de 10.455 pessoas estavam com o "nome sujo". Já fevereiro foi o mês com o menor número de devedores, somando 6.986 nomes. Na lista de exclusões, maio foi o mês em que mais clientes saíram da lista (7.327) e fevereiro, o mês com menos exclusões (4.059).

Ainda de acordo com o levantamento da ACE, cerca de 55% dos devedores são do sexo feminino. Os inadimplentes se dividem em três faixas etárias - 18 a 35 anos (41%); 36 a 53 anos (41%) e 54 a 71 anos (15%).

A ACE ainda orienta os consumidores que estão em dividas com os comércios. "Os consumidores que procuram o serviço do SCPC para consultarem seus nomes em nosso balcão de atendimento, recomendamos que procurem seus credores para melhores negociações de taxas de juros", orienta.