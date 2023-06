Número de leitos privados cresce 16% e do SUS 4,2% no Alto Tietê

Os dados analisados pelo DS constam no site do Seade, e correspondem ao período de 2012 a 2022.

Suzano

Os dados de Suzano colocam a cidade em quarto lugar quanto ao crescimento de leitos do SUS. Os dados indicam que entre 2012 e 2022 o número cresceu, em Suzano, 4,7%, passando de 106 para 111 leitos.

Mas, os leitos privados nas cidades aumentaram em 98%, passando de 80 há dez anos para 161 em 2022.

Demais cidades

A cidade com maior crescimento de leitos SUS foi Arujá, que registrou aumento de 160%. O total passou de 15 em 2012, para 39 em 2022. Aumento de 24 leitos.

Comparado aos leitos privados, a cidade zerou. Eram 67 há dez anos e atualmente não possui.

Em Biritiba Mirim cresceu de zero para quatro leitos SUS em dez anos. Os leitos privados seguem zerados na cidade.

Guararema cresceu em 3,5% o número de leitos SUS, passando de 28 para 29 no período analisado. Já os leitos privados na cidade caíram 71%, passando de sete para dois em dez anos.

Itaquá teve crescimento de 11,6%, passando de 224 leitos SUS para 250 em 2022. Uma diferença de 26 novos leitos. Já os privados em Itaquá caíram 80%, passando de 30 para quatro leitos.

Mogi cresceu tanto com leitos SUS quanto privados. Nos leitos públicos o crescimento foi de 6,5%, passando de 561 para 598 em 2022. Uma diferença de 37 leitos. Entre os privados o crescimento foi de 45%, passando de 175 para 254.

Queda de leitos SUS

Das dez cidades da região, quatro registraram queda nos leitos SUS no período analisado.

Ferraz teve queda de 2% nos leitos SUS, passando de 193 para 189. A cidade aparece zerada com leitos privados.

Poá aparece com queda de 52,3% nos leitos públicos. Eram 21 em 2012, e no último ano passou para 10. A cidade também não tem leitos privados.

Em Salesópolis os leitos públicos caíram 57%, passando de 21 para nove em dez anos. Os leitos privados na cidade também caíram de três para zero no período.

Por fim, Santa Isabel registrou queda de 17,7%, passando de 90 para 74 leitos SUS em dez anos. Os leitos privados na cidade se mantiveram em 12 no período analisado.

O número de leitos privados cresceu mais comparado aos do SUS no Alto Tietê nos últimos dez anos. Enquanto os privados registraram aumento de 16% entre 2012 e 2022, os do SUS cresceram 4,2% no mesmo período.