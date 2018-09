Número de mortes no trânsito cai 6%; 124 pessoas perderam a vida até agosto

O último levantamento do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga) apontou uma diminuição no número de mortes no trânsito desde o começo do ano. De janeiro a agosto, foram registradas 124 mortes nas cidades da região. O maior volume foi registrado em Mogi, com 42 óbitos, seguido de Itaquaquecetuba, com 21 mortes no trânsito e Suzano registrando 15 ocorrências. No mesmo período do ano passado (janeiro a agosto), o Alto Tietê registrou 132 óbitos, resultando em uma redução de 6% no número de mortes.

No mês de agosto de 2018 foram 14 mortes nas ruas e rodovias da região. Em comparação com agosto do ano passado, aonde 16 mortes foram registradas, houve uma redução de 12,5%. As cidades envolvidas nos acidentes nesse último mês são Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Guararema e Poá.

O InfoSiga disponibiliza todos os dados das ocorrências. No mês de agosto em Suzano, quatro mortes ocorreram em vias municipais. As vítimas eram todas do sexo masculino e tinham entre 35 e 64 anos. Apenas um acidente se deu por atropelamento, os outros foram por colisões em outros automóveis ou em um determinado objeto. A maioria dos acidentes aconteceram à noite entre quinta-feira e domingo. Suzano não registrou nenhum acidente em agosto do ano passado.

Mogi empata com Suzano no número de mortes no último mês. Foram quatro óbitos por colisão, a maioria dos veículos eram motocicletas. Todas as vítimas eram homens com idade entre 30 e 65 anos. Três acidentes ocorrem na sexta-feira em vias municipais e um acidente ocorreu na quarta-feira na Rodovia Mogi Dutra (SP-88). Em comparação com agosto do ano passado, o número de acidentes em Mogi diminuiu, passando de sete para quatro, apontando uma redução de 42%.

De forma geral, os resultados do mês de agosto apontam vítimas majoritariamente do sexo masculino e com idades entre 18 e 65 anos. A maioria das vítimas era condutor do próprio veículo. Ainda segundo o levantamento, a maioria dos acidentes ocorreu entre sexta-feira e domingo principalmente no período noturno.