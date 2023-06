Número de mortes no trânsito nos primeiros 5 meses do ano na região é o menor desde 2015

Desde o início do levantamento, em 2015, a região nunca registrou um número abaixo de 60 mortes no trânsito - nem mesmo durante os anos em que foram vividos os piores momentos da pandemia. Em 2020, quando as pessoas ficaram isoladas em casa, foram registradas 68 mortes entre janeiro e maio. Naquele ano, a quarentena começou na segunda quinzena de março e as ruas tiveram movimento de carros reduzido durante várias semanas.

No comparativo com o mesmo período do ano passado, a redução no número de vítimas fatais foi de 22,6%, passando de 75 óbitos para 58. O ano mais letal desde o início do levantamento do Infosiga foi 2016, com 95 pessoas perdendo a vida no trânsito na região.

Comparando o mês de maio de 2023 com o dos últimos nove anos, o número de mortes foi o segundo menor, com 12 vidas perdidas para o trânsito. O mês de maio menos letal desde 2015 foi o de 2021, quando a plataforma computou 11 mortes em decorrência de acidentes no trânsito.

Perfil das vítimas

Das 12 mortes registradas apenas no mês de maio deste ano, cinco ocorreram em Mogi, três em Itaquaquecetuba, duas em Santa Isabel, uma em Arujá e uma em Suzano.

Oito óbitos foram registrados aos finais de semana (sexta, sábado ou domingo). Contando as 12 mortes, cinco ocorreram no período da noite, quatro à tarde, duas de manhã e uma de madrugada.

Quatro vítimas tinham entre 20 e 30 anos, três entre 30 e 40 anos, três entre 50 e 60 anos, uma vítima era idosa e tinha 65 anos e uma pessoa não teve a idade divulgada no balanço. A maioria absoluta das vítimas no mês de maio foi homem - 11 das 12 pessoas. Apenas uma vítima de um acidente ocorrido em Santa Isabel era do sexo feminino.

