Número de multas cai quase um terço durante pandemia em Suzano

O número de multas aplicadas em Suzano em abril deste ano caiu quase um terço em comparação com o mesmo mês do ano passado. Houve redução de 32,9%, passando de 8.696 multas aplicadas só em abril de 2019, para 5.828 no mês passado. Os dados são da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano.

Segundo a pasta, a redução ocorre por conta das medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Isso fez com que o número de veículos reduzisse significativamente nas ruas desde o dia 23 de março, primeiro dia de quarentena no estado de São Paulo.

Em março, houve uma redução mais "leve" no número de multas. A queda foi de 8,9%, em comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 9.176 para 8.356. Os últimos oito dias do 3° mês deste ano foram marcados pelo isolamento social.

Na época, o DS foi às ruas da cidade e notou que o número de carros foi bem menor do que o normal nos primeiros dias do isolamento, o que colaborou para a queda na quantidade de multas aplicadas.

Já o comparativo de fevereiro, mostra que houve aumento de 10,6% na quantidade de infrações aplicadas de 2019 para 2020. No ano passado, o 2° mês do calendário teve 8.126 aplicações de multas. Neste ano, o número subiu para 8.993.

Entre fevereiro e abril de 2020, foram aplicadas 23.177 multas na cidade. A queda é de 10,8%, em comparação aos três meses do ano passado, quando 25.998 infrações foram aplicadas na cidade.

Especialista cita redução de carros e Zona Azul

O especialista em trânsito e mobilidade urbana, Nobuo Aoki Xiol, disse que a redução do número de multas em abril pode ser atribuída à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



Alguns pontos citados pelo especialista foram a redução do número de veículos nas ruas, a paralisação do estacionamento rotativo (Zona Azul) e uma possível redução na quantidade de funcionários do trânsito que integram o grupo de risco do vírus.



“Se você teve redução de agentes de trânsito nas ruas, houve redução na fiscalização. Quanto menor a fiscalização, menor o número de autuação”, disse o especialista.



Ele também falou que a recomendação de manter o isolamento social diminuiu a quantidade de carros nas ruas, o que tem colaborado para a queda no número de multas. “Não são todas as empresas e lojas que funcionam neste período, então há redução na quantidade de veículos circulando”.



No entanto, Xiol foi cauteloso e não descartou que problemas em radares, por exemplo, podem ter motivado a queda no número de multas.



Por isso, ele afirmou que, para se formar uma opinião mais precisa sobre a redução, é necessário avaliar cada tipo de multa aplicada.



A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano atribuiu ao isolamento social a queda de quase um terço na quantidade de multas aplicadas. Sobre os números de fevereiro, quando houve aumento de um ano para o outro, o especialista acredita que o período de Carnaval pode ter influenciado, já que neste ano, as festas aconteceram no 2° mês do calendário, diferente ao que ocorreu em 2019, quando a data caiu em março.



“Também teve Carnaval e uma ‘perninha’ de férias. Normalmente você tem uma quantidade maior de acidentes nessa época, que normalmente ocorrem por conta de infrações”, disse.



“Bebida e direção é uma desgraça. Provoca acidente e infração. Sob o efeito do álcool, muitos podem acabar não enxergando o radar”, completou Xiol.