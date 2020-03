Número de passageiros cai 35%; trânsito é reduzido nas ruas de Suzano

A pandemia de coronavírus afetou o transporte público na cidade. No mês de março, foi registrada a queda de 35% no número de passageiros. As medidas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugerem que não haja qualquer tipo de aglomeração, para evitar contagio do Covid-19.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano informa também que tráfego carros teve redução perceptível pelo monitoramento. O trânsito é considerado tranquilo, mesmo em horários de pico.

Nobuo Aoki, especialista em trânsito, conta que o número reduzido de passageiros em transportes públicos e de carros nas ruas é normal por conta do vírus, mas que não pode haver paralisação. “As administrações públicas devem equacionar a questão do transporte coletivo, de tal forma que não haja paralisação, pois existem atividades que devem continuar sua prestando seu serviço e necessitam efetivar seu deslocamento”, relata Aoki.

Funcionários da Zona Azul

A Secretaria de Transportes informa que alguns agentes estão nos grupos de risco e, por isso, o efetivo foi reduzido em quatro colaboradores. No entanto, não houve desfalque no serviço, pois a escala foi preenchida com o remanejamento de pessoal.

No sistema de estacionamento rotativo (zona azul) também houve queda, que foi de aproximadamente 40% no movimento.