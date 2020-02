Número de policiais civis no Alto Tietê cai 44% em 30 anos

O número de policias civis no Alto Tietê caiu 44% nos últimos 30 anos. As informações são do Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e Região (SIPOCIMC).

Segundo o sindicato, em 1990, a corporação contava com mil policiais. Em 2019, este número caiu para 575 oficiais, sendo que destes, 15 servidores já protocolaram pedido de aposentadoria.

Segundo o presidente do Sindicato, Waldir Fernandes da Silva, na década de 90 havia 45 mil homens em todo o Estado. Esse número regrediu para 26 mil no decorrer dos anos.

Para ele, "a situação é caótica, péssima. Não só no Alto Tietê, mas no estado de São Paulo. Faltam investigadores, escrivães, delegados. Isso afeta no atendimento à população que é muito demorado".

Fernandes culpa o governo do PSDB pela situação da polícia civil. "Essa política desse governo (do PSDB) não se preocupa em investir nos recursos humanos da policia. Não abre concursos para suprir a demanda das delegacias da região. Para se ter uma ideia, do concurso feito para a civil em 2013, o governo do estado só começou a chamar os aprovados cinco anos depois, em 2018."

Ele ainda relata que o cenário para a polícia militar totalmente diferente. "A PM abre concurso todo ano. Agora com a polícia civil, o governo não se preocupa, não dá a mínima".

Ela ainda conta que as delegacias só não fecharam as portas porque as prefeituras das cidades da região ajudam e cedem funcionários e estagiários para ajudar no trabalho.

Segundo ele, isso não é o ideal, pois a mão de obra não é qualificada, mas acaba sendo o caminho para não prejudicar ainda mais o trabalho.

"A policia civil está entrando em um colapso total, e infelizmente não há previsão de melhora em um futuro próximo", lamenta o presidente.

Em nota, o sindicato disse que a quantidade de policiais civis não acompanhou o ritmo de crescimento das cidades da região.

Mogi das Cruzes, por exemplo, em 1990 tinha uma população de 263.336 habitantes e a polícia civil do Alto Tietê somava mil policiais. Após 30 anos, Mogi cresceu para 452.842 habitantes, enquanto o número de policias da região diminuiu para 320 em Mogi e 560 na região (já contando os policias que vão aposentar). Ou seja, enquanto a população aumentou 72% somente em Mogi, o efetivo da polícia diminuiu 44%.