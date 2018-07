Número de queimadas no Alto Tietê aumenta 238% no primeiro semestre

O número de queimadas no Alto Tietê aumentou 238% nos primeiros seis meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, a região registrou 456 queimadas em áreas de matas fechadas. O número é superior ao ano passado, quando foram registrados 135 incêndios.

As informações fazem parte do levantamento feito pelo 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi e Região que atende as cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz. Arujá e Santa Isabel não são atendidas por este Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, as ações humanas são maioria nas causas de incêndio. O clima seco também contribui para as queimadas. Como forma de prevenção, os bombeiros realizam palestras educativas na região para alertar sobre o perigo das queimadas e danos causado pelas mesmas. “Realizamos também parceria com os municípios, formando brigadistas pelo programa ‘Município VerdeAzul’ da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo”, informa. Além disso, disponibiliza um flyer informativo sobre incêndios em vegetações.