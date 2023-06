Número de refeições servidas pelo Bom Prato cresce 28%

O crescimento deve-se à segunda unidade do Bom Prato inaugurada em Jundiapeba, na Avenida José de Souza Branco, no fim de setembro do ano passado. A diferença entre os períodos foi de 171.736 refeições.

Além dessa nova unidade em Jundiapeba, a região conta com o serviço no Centro de Mogi, uma em Suzano, outra em Itaquá e uma em Ferraz.

Por mês

Janeiro registrou crescimento de 34,7% no número de refeições servidas. O mês está em segundo no ranking com mais atendimentos. Foram 155.086 em janeiro deste ano e 115.072 no mesmo mês em 2022. Uma diferença de 40 mil refeições.

Fevereiro aparece em seguida com aumento de 12,9%, o mês com menos crescimento dos cinco analisados. O total de refeições passou de 122.646 em fevereiro do ano passado para 138.547 neste ano. Uma diferença 15.901.

Março foi o mês que registrou o maior crescimento de refeições servidas. O percentual foi de 38,4% mais atendimentos. Em janeiro do ano passado a região serviu 124.138 refeições, enquanto neste ano foram 171.918, uma diferença de 47.780 pratos.

Abril teve crescimento de 23,65%, foi o quarto mês no ranking de refeições servidas, passando de 109.406 para 135.290, uma diferença de 25.884.

Por fim maio, o terceiro mês com maior crescimento. O número cresceu 31%, passando de 135.904 para 178.061, uma diferença de 42.157.

Bom Prato de Jundiapeba

A principal diferença que ocasionou o crescimento do número de refeições servidas está na unidade do Bom Prato de Jundiapeba, inaugurada em setembro do ano passado.

A unidade tem capacidade para oferecer 1.100 refeições diárias, sendo 300 cafés da manhã e 800 almoços. O investimento no restaurante popular foi de R$ 2,3 milhões, somando recursos estaduais e municipais.

O prédio onde será inaugurado o Bom Prato Jundiapeba foi entregue pela Prefeitura de Mogi das Cruzes no final de 2020. O edifício tem 300 metros quadrados de área construída, mais salão para 200 pessoas. Após tratativas visando a implantação do equipamento, a confirmação do início do funcionamento veio em abril deste ano.

