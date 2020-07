Número de roubos cresce 9,9% e chega a 859 ocorrências em maio

Com 859 registros só no mês de maio, o Alto Tietê alcançou a marca de 4.450 assaltos em 2020. Em relação a abril (781), o aumento foi de 9,9%.

Tratam-se roubos de cargas, de veículos ou aqueles classificados como "outros", que incluem assaltos contra pedestres e estabelecimentos, por exemplo. Ainda não houve crimes a bancos neste ano na região. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

Disparada, a cidade com mais ocorrências na região é Itaquaquecetuba. Foram 1.504 roubos neste ano no município, representando mais de um terço (33,8%) do total do Alto Tietê. Em maio, foram registrados 284 roubos na cidade.

Em segundo na lista está Suzano, com 938 roubos computados em 2020, sendo 191 deles tabulados no mês 5. A cidade é seguida de perto nos números por Ferraz, com 786 assaltos neste ano, com 134 ocorridos em maio.

Um fato curioso é que Mogi das Cruzes, que é a cidade com maior número de habitantes na região (pouco mais de 445 mil, segundo dados do ano passado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), está apenas na quarta posição da lista, com 519 roubos em 2020, sendo 111 deles realizados no mês passado. A cidade tem quase três vezes menos assaltos do que Itaquá, líder do ranking, e briga com Poá, que teve 476 roubos em 2020.

Na lista do ano, Arujá fecha com 154 roubos; seguida por Santa Isabel, com 29; Guararema, com 28; Biritiba Mirim, com 14; e Salesópolis, com apenas dois roubos realizados em 2020.

Já a lista de roubos só em maio tem Arujá, com 26; Guararema, com cinco; Santa Isabel, com quatro; Biritiba Mirim, com três; e Salesópolis, que não teve registros.

Aumento

Houve aumento de 9,9% no número de roubos entre abril e maio. No quarto mês, foram 781 assaltos na região, enquanto no mês passado, este número subiu para 859.

Metade das cidades da região registrou aumento no número de assaltos de um mês para o outro (Arujá, Guararema, Mogi, Poá e Suzano), três reduziram seus números (Ferraz, Itaquá e Santa Isabel) e duas os mantiveram (Biritiba e Salesópolis). As três maiores diferenças foram de aumento de casos. Suzano lidera essa. Em maio, foram 44 assaltos a mais do que em abril (de 147 para 191). Depois aparece Poá, com aumento de 23 casos (de 78 para 101) e Mogi, com 13 roubos a mais em maio, em comparação com abril (de 98 para 111).

Salesópolis foi a cidade mais segura, não registrando roubos nos últimos dois meses.