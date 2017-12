Números de apostas aumentam por causa da Mega Sena da Virada

Mesmo faltando alguns dias para a virada do ano, suzanenses já estão realizando apostas nas casas lotéricas da cidade. De acordo com as responsáveis pelos locais, novembro e dezembro são os meses em que as lotéricas realizam mais jogos.

A gerente da Lotérica 'O Sortudo' na Rua Monsenhor Nuno, no Centro, Jaqueline Reis informa que as apostas para os jogos de fim de ano estão aumentando significativamente. "As pessoas estão começando a apostar desde novembro, mas o ritmo fica intenso agora em Dezembro, porque a maioria já recebeu o décimo terceiro e o pagamento", explica. Até agora 40% dos jogos da Mega da Virada já foram feitos.

Além da Mega da Virada, os jogos da Mega Sena e da Mega Sena Especial de Natal também já estão com apostas em andamento. As vendas dos bilhetes em comparação com as apostas do ano passado se mostram iguais, segundo Jaqueline.

A funcionária da Lotérica 'Eldorado' na Rua General Francisco Glicério, Fernanda Oliveira, conta que as vendas de jogos já estão dando bons resultados. "Estamos tendo um bom retorno. O número de apostas está crescendo e perto do ano novo vai aumentar por causa da Mega da Virada. Mesmo com essa crise, as pessoas reservam umas moedinhas para jogar", informa. Em média, a lotérica tem 250 cotas por mês de jogos.