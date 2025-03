'O Palco é D'elas' reúne vozes femininas no Parque Max Feffer neste domingo

Pensando em destacar ainda mais o talento das mulheres, a Secretaria de Cultura de Suzano promoverá neste domingo (23/03) o evento “O Palco é D’elas”, que integra a programação especial do Mês da Mulher.

A celebração ocorrerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 13 horas às 17h30, com uma programação diversificada que une música, cultura e protagonismo feminino.

O festival tem como objetivo valorizar a arte feminina, oferecendo um espaço para que artistas expressem seu talento e compartilhem suas histórias por meio da música. O público poderá aproveitar apresentações que transitam por diversos estilos, desde o forró de raiz até o jazz, passando pelo rock e pela MPB. Tudo isso de forma gratuita e com classificação livre.

A primeira apresentação terá início às 14 horas com um show especial do grupo Os Brothers S/A, que convida três artistas para subir ao palco: Ludmila Rocha, que trará um repertório que mescla música brasileira e jazz, Letícia Brancco que promete encantar o público com seu talento no violão, e Bruna Watanabe, que vai descarregar toda a potência do rock. Na sequência, às 15 horas, será a vez de Teresa Galvão se apresentar ao lado de seu irmão Chiquinho. Parceiros musicais, os dois nasceram em Três Pontas (MG) e chegaram a Suzano nos anos 1970, onde criaram raízes. Com um repertório que traduz o amor pela música e pela cidade, a dupla promete um show repleto de MPB e nostalgia.

E, por fim, às 16h30, o evento apresentará o show “Encantos de Rabeca e Pífano”, uma verdadeira imersão na cultura nordestina. O espetáculo trará toda a energia do forró pé de serra, xote e baião, estilos que marcam a tradição musical dessa parte do Brasil.

Para o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, o evento contribui para a valorização das mulheres na música e na arte como um todo. “O ‘Palco é D’elas’ é mais do que um evento musical, é um espaço de celebração e reconhecimento do talento feminino. Queremos proporcionar um momento especial para o público e, principalmente, para as artistas, que muitas vezes não têm a visibilidade que merecem. Convidamos todos a prestigiarem esse festival, que promete ser uma experiência inesquecível”, afirmou.