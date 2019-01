O raio-x do ‘CSI de Guararema’; modelo para Suzano e Poá

Com uma central de monitoramento totalmente equipada, mais de 100 câmeras espalhadas pela cidade e um alcance de imagem de nível superior, o Centro de Segurança Integrada (CSI) "Reinaldo Reis da Silva", localizado em Guararema, servirá de modelo para os futuros centros de monitoramento da região (Suzano e Poá) que já estão em construção.

O CSI é hoje referência no apoio a segurança dos munícipes e turistas. O trabalho, feito em conjunto com a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e SAMU, potencializa as ações contra os delitos que podem vir a ocorrer na cidade. O DS foi até a sede do CSI para saber como funciona a central de câmeras e saber porquê o local é tão cobiçado por outras cidades.

"As câmeras são apenas uma ferramenta, é preciso o apoio logístico da Policia Civil e Militar para funcionar, além dos funcionários que fazem o diagnóstico necessário das imagens para procedermos com as ações", conta o secretario de Segurança Pública de Guararema, Edson Roberto Moraes, que recebeu a reportagem em seu gabinete, na sede do CSI.

Moraes explica que as câmeras não são apenas para garantir a segurança da cidade, mesmo sendo essa a prioridade. Para Guararema, as câmeras servem para manter o município em ordem, por isso é observado quaisquer tipos de ocorrências, desde a sujeira das ruas até furtos de carros. "Nós observamos as questões de posturas, que envolvem limpeza pública, o visual da cidade etc; a questão social, principalmente os andarilhos que entram na cidade; também usamos as câmeras para questões ambientais como focos de incêndio e áreas de ocupação irregular", observa.

O trânsito também é constantemente verificado. Aliás, no que diz respeito ao trânsito, além das câmeras espalhadas na área central, as entradas e saídas da cidade também são monitoradas. Além dos equipamentos do CSI, a cidade conta com um software, instalada a parte, que fiscaliza todos os veículos que entram e saem da cidade. Através dessa tecnologia é possível saber por quantas vezes, em quais locais e em quais horários um determinado veículo passou pelo município.

O investimento inicial do CSI foi de R$ 6 milhões, incluindo a aquisição do prédio, o mobiliário e as portas revestidas, algumas blindadas. Desse valor, R$ 1 milhão veio através de convênio com o governo federal e o restante foi pago pelo município. Atualmente, a central está em expansão e pretende levar mais câmeras para a Estação turística de Luis Carlos e para a região norte da cidade.

Câmeras

Entre as câmeras móveis, de ângulo 360° e algumas de leituras de placas de veículos, Guararema conta com exatas 101 câmeras espalhadas pela região central e alguns bairros próximos. As câmeras possuem uma ótima qualidade e resolução de imagem. É possível verificar as regras de instrução de um extintor de incêndio a quilômetros de distância. Para a posição dos equipamentos, foi elaborado um estudo onde se pôde verificar os pontos mais "intensos" da cidade.

"Inicialmente, nós pegamos as ocorrências da cidade e montamos o que a PM chama de "hot spots", ou lugares quentes; o que acontece, onde acontece, qual a intensidade e o horário. Analisando isso, pensamos em colocar as câmeras em pontos estratégicos, em locais de acesso, em locais de aglomeração e onde fica o comércio", relembra.