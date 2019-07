OAB de Suzano cria comissão para acompanhar processo eleitoral

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano organiza uma Comissão de Direito Eleitoral para orientar o eleitor nas eleições municipais de 2020, com oito advogados e dois membros colaboradores contadores.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

O presidente da Comissão, o advogado José Roberto Moreira de Azevedo, afirma que a Comissão já está em vigor, na qual os membros estão em fase de planejamento dos trabalhos.

Ele conta que o objetivo da Comissão é orientar o eleitor, fazendo com que ele conheça os direitos e entenda o sistema eleitoral.

Os membros seguem todas as recomendações estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Acompanhamos projetos diariamente, do Congresso Nacional e Câmara Municipal. Zelamos para que o eleitor exerça a cidadania", afirma o advogado.

TRABALHO REALIZADO

O trabalho realizado conjuntamente entre eleitores e advogados serve para que o público esteja mais próximo dos poderes Executivo e Legislativo, por meio de debates e palestras que a Comissão pretende organizar.

"Queremos que os eleitores conheçam os representantes, bem como as regras do sistema eleitoral. A Comissão serve para contribuição do eleitor", diz o presidente. A OAB também vai acompanhar todo o processo eleitoral.