OAB de Suzano denuncia 'golpes do falso advogado' em Suzano

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano alerta a população sobre o golpe, uma prática em que indivíduos se passam por advogados ou representantes legais, com objetivo de obter vantagens indevidas. Só neste ano, foram registradas, em todo o Estado, mais de 1,3 mil denúncias contra o golpe do “falso advogado”, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

“Os estelionatários se passam por advogados e conseguem pegar partes de um processo. Feito isso, criam um perfil falso se passando pelo advogado da causa e entram em contato com o cliente falando que obteve êxito no processo. Porém, falam que para liberação do valor precisa pagar uma guia com uma taxa judiciária, e na verdade é tudo mentira”, esclareceu o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, presidente da OAB de Suzano.

Em nota, a OAB de Suzano explicou que esses falsos advogados utilizam indevidamente nomes, números de registro e até documentos falsificados para oferecer serviços jurídicos ou prometer facilidades em processos judiciais. Geralmente, eles entram em contato por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais, solicitando valores adiantados sob o pretexto de custas processuais ou liberação de suposto benefícios.

Segundo o presidente, é importante que os cidadãos desconfiem de qualquer abordagem inesperada de alguém se apresentando como advogado. “Achou qualquer coisa suspeita? Ligue para seu advogado no telefone que você tem ou vá pessoalmente conversar com ele”, reforçou.

A entidade orienta que cidadãos sempre confirmem se o profissional está regularmente inscrito na OAB por meio do site oficial www.oab.org.br. Além disso, que os clientes nunca realizem pagamentos sem a devida confirmação da identidade e regularidade do advogado.

“Reforçamos que o exercício ilegal da advocacia é crime e será devidamente apurado pelas autoridades competentes. A OAB Suzano está à disposição para auxiliar e esclarecer situações suspeitas”, finalizou em nota.

Cartilha contra o golpe “falso advogado”

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB – SP) lançou uma cartilha para ajudar a prevenir o golpe do “falso advogado”. O material mostra como os golpistas agem, traz dicas de segurança e orientações sobre o que fazer em caso de tentativa de fraude.