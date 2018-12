OAB de Suzano enviará ofício pedindo mudanças e reivindicando urgência do INSS Digital

A Ordem dos Advogados (OAB) de Suzano enviará, na próxima segunda-feira, dois ofícios pedindo e reivindicando mudanças na agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) da cidade. O primeiro solicitará limitação dos atendimentos exclusivos aos advogados, enquanto o segundo será pedido de urgência para a vinda do INSS Digital, que vai será protocolado na OAB de São Paulo.

Os assuntos foram debatidos durante reunião, nessa quinta-feira (12), que durou pouco mais de 1h30. Ao todo, 28 advogados concordaram com os pedidos. O tema gerou debate de ideias contra e a favor.

Segundo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Suzano, Silmara Feitosa, os documentos vão ao encontro da busca por melhorias, principalmente podendo repercutir positivamente no trabalho realizado na cidade.

“A maioria decidiu essa limitação será de três atendimentos por advogado. Ou seja, o jurista vai com três pedidos e, depois, retorna ao final da fila. O doutor Wellington Santos (presidente da OAB Suzano) vai enviar o ofício”.

Silmara, porém, foi enfática ao insistir que a situação deve melhorar ainda mais com a implantação do sistema do INSS Digital. No Estado, Tatuapé, Zona Leste da Capital, e Nossa Senhora do Ó contam com o serviço. “Como presidente da Comissão, eu estarei protocolando o documento. Com a implantação, o advogado poderá realizar todo o pedido pela internet, no escritório”, diz.

"Este ano é difícil, mas creio que para o ano que vem, a gente crê que poderá acontecer. É o futuro, é a tecnologia ajudando ao nosso trabalho”, complementou Silmara.